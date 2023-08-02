Москва призвала не допустить деградацию обстановки в Нигере

Россия считает крайне важным не допустить деградации обстановки в Нигере, заявила 2 августа в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москва продолжает следить за ситуацией в Нигере. Дипломат указала на необходимость организации национального диалога.



«Считаем крайне важным не допустить дальнейшей деградации обстановки в стране. Полагаем неотложной задачей организацию национального диалога для восстановления гражданского мира, обеспечения законности и правопорядка», — заявила Захарова.



Она также отметила, что угроза применения силы не будет способствовать урегулированию ситуации.



«Мы полагаем, что угроза применения силы в отношении суверенного государства не будет способствовать разрядке напряженности и урегулированию ситуации в стране», — заключила дипломат.

Ранее, 30 июля, Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС, куда входят 15 государств региона) на экстренном саммите по ситуации в Нигере, пригрозило принять меры вплоть до использования военной силы, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок и не вернут свергнутого президента страны Мохамеда Базума к власти.

26 июля президентская гвардия в Нигере организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день они заявили, что Базум смещен, а границы страны закрыты. В стране ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день мятежники заявили о приостановке работы всех учреждений республики.

29 июля глава дипломатии Европейского союза заявил, что Европа не будет признавать смену власти в результате мятежа.