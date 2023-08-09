СМИ сообщили о подготовке ЕС санкций против мятежников Нигера

Евросоюз (ЕС) начал закладывать основу для введения первых санкций в отношении военных, которые осуществили государственный переворот в Нигере. Об этом 9 августа сообщило агентство Reuters.

Как отметили неназванные европейские чиновники, обсуждения критериев для введения карательных мер уже ведутся. Список в том числе будет включать пункт о «подрыве демократии».

Также следующим шагом будет введение санкций в отношении отдельных военных, причастных к госперевороту.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что президент смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.

29 июля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европа не будет признавать смену власти в результате мятежа.