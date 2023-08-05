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Чад отказался от военного вмешательства в ситуацию в Нигере

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Фото: AP Photo/Jerome Delay, File
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Чад не собирается осуществлять военное вмешательство в ситуацию в соседнем Нигере. Об этом 4 августа заявил министр обороны страны Дауд Яйя Брахим.

Он отметил, что народ Нигера должен оценить серьезность ситуации и самостоятельно принять решение.

«Чад никогда не будет вмешиваться (в ситуацию в Нигере. — Ред.) военным путем», — приводит слова Брахима издание Tchadinfos.

По его словам, ситуацию в Нигере необходимо решить путем диалога.

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Ранее в этот день агентство Reuters написало, что военное командование государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) разработали план возможной интервенции Нигера.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что вряд ли вмешательство внерегиональных сил сможет изменить ситуацию в Нигере к лучшему.

Накануне свергнутый президент Нигера Мохамед Базум обратился к Вашингтону и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране.

Тогда же координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США выступают за дипломатию с целью урегулирования конфликтной ситуации в Нигере, а не за применение силы против мятежников в этой африканской стране.

2 августа госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с президентом Нигера Мохамедом Базумом отметил, что Вашингтон привержен восстановлению демократически избранного правительства в республике.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.

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