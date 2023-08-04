В Кремле прокомментировали просьбу Нигера к США помочь урегулировать ситуацию

Вряд ли вмешательство внерегиональных сил смогут изменить ситуацию к лучшему, заявил журналистам 4 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.



«Что касается нас [России], мы отслеживаем ситуацию», — сказал он на брифинге.



По его словам, РФ выступает за скорейшее возвращение ситуации в конституционное русло без ущерба для человеческой жизни.

Накануне свергнутый президент Нигера Мохамед Базум обратился к США и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране. Он призвал вместе сражаться за демократический плюрализм и уважение верховенства закона.



В свою очередь, 3 августа в США заявили, что страна выступает за дипломатию с целью урегулирования конфликтной ситуации в Нигере, а не за применение силы против мятежников.



Днем ранее, 2 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия считает крайне важным не допустить деградации обстановки в Нигере. Она отметила, что угроза применения силы не поспособствует урегулированию ситуации.

30 июля Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС, куда входят 15 государств региона) на экстренном саммите по ситуации в Нигере пригрозило принять меры вплоть до использования военной силы, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок и не вернут Базума к власти.



26 июля президентская гвардия в Нигере организовала мятеж. Военные попытались заблокировать президента Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день они сообщили, что Базум смещен. В стране ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день было объявлено о приостановке работы всех учреждений республики.