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Президент Нигерии заявил о готовности к переговорам с лидерами переворота в Нигере

Президент Нигерии Тинубу заявил о приоритете дипломатии для разрешения ситуации в Нигере
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Фото: AP
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Президент Нигерии Бола Тинубу высказался за приоритетное использование дипломатии для возвращения конституционного порядка в Нигере и восстановлении на посту свергнутого президента Мохамеда Базума. Об этом Тинубу, также возглавляющий Совет глав государств и правительств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), заявил, выступая на втором саммите объединения в четверг, 10 августа.

«Подтверждая нашу неустанную приверженность демократии, правам человека и благополучию народа Нигера, крайне важно, чтобы мы уделяли приоритетное внимание дипломатическим переговорам и диалогу как основе нашего подхода», — сказал Тинубу, полную речь которого опубликовал нигерийский телеканал Channels TV.

По его словам, диалог необходимо вести со всеми сторонами, вовлеченными в эту ситуацию, и в том числе с лидерами мятежа.

«Мы должны вовлечь все заинтересованные стороны, включая лидеров переворота, в серьезные обсуждения, чтобы убедить их отказаться от власти и восстановить президента Базума. Наш долг — исчерпать все возможности взаимодействия, чтобы обеспечить скорейшее возвращение к конституционному правлению в Нигере», сказал президент Нигерии.

Он выразил надежду на то, что эти обсуждения «будут продуктивными и плодотворными» и приведут к «мирному урегулированию политического кризиса в Нигере».

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26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день гвардия объявила, что лидер страны смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. Тогда же была приостановлена работа всех учреждений республики.

30 июля ЭКОВАС на экстренном саммите по ситуации в Нигере пригрозило принять меры вплоть до использования военной силы в том случае, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок и не вернут президента к власти.

Позднее, 8 августа, стало известно, что лидеры мятежников не разрешили делегациям ЭКОВАС, ООН и Африканского союза въезд в Нигер. Причины отказа не озвучивались. На следующий день советник свергнутого президента Базума Антинекар Аль-Хасан объявил, что президент не собирается оставлять власть и уходить в отставку. Он также добавил, что Базум лучше умрет, чем покинет свой пост.

Между тем, тогда же, 9 августа, председатель Национального совета спасения родины (НССР) Абдурахман Тчиани подписал указ о назначении новых членов правительства вечером. Согласно списку, составленному генеральным секретарем нового правительства Махамане Руфаи Лауали, правительственная команда теперь состоит из 20 министров, в числе которых два министра штатов и один министр-делегат.

В состав правительства вошли как гражданские, так и военные деятели, во главе которых встал Али Махаман Ламин Зейн, ранее занимавший пост главы министерства финансов Нигера. Теперь он стал премьер-министром страны.

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