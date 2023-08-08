Нигер отказал делегации ЭКОВАС во въезде в страну

Военные Нигера, начавшие мятеж в стране, не разрешили делегациям Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), ООН и Африканского союза въезд в страну. Об этом 8 августа сообщает Al Arabiya.

«Нынешний контекст общественного гнева и протеста после санкций, введенных ЭКОВАС, не позволяет приветствовать эту делегацию в необходимых условиях спокойствия и безопасности», — говорится в письме министерства иностранных дел в представительство ЭКОВАС в Ниамее.

Более точные причины отказа Нигер не называет.

Ранее, 30 июля, ЭКОВАС на экстренном саммите по ситуации в Нигере пригрозило принять меры вплоть до использования военной силы в том случае, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок и не вернут Базума к власти.

Однако 6 августа газета The Wall Street Journal написала, что ЭКОВАС пока не готово к введению войск в Нигер, несмотря на окончание срока, данного мятежникам на восстановление конституционного порядка и возвращение свергнутого президента страны Мохамеда Базума к власти.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.