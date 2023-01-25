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Буркина-Фасо запросила у Франции вывод войск со своей территории в течение месяца

Франция получила уведомление с запросом вывода войск из Буркина-Фасо в течение месяца
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Фото: ТАСС/ASSANE OUEDRAOGO
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Франция получила уведомление с требованием вывести войска из Буркина-Фасо в течение месяца. Об этом сообщает в среду, 25 января, французский телеканал France 24.

«Правительство Буркина-Фасо подтвердило, что запросило вывод французских войск, базирующихся в стране, в течение месяца», — отмечается в материале.

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Авторы материала отмечают, что, требуя вывода войск, «Уагадугу может удовлетворить запрос общества на желание усиления суверенитета страны, не рискуя при этом с точки зрения безопасности», поскольку французский контингент не предназначен для ежедневного участия в борьбе с терроризмом наравне с силами обороны и безопасности Буркина-Фасо.

В статье приводятся слова неназванного представителя правительства Буркина-Фасо, прокомментировавшего данную ситуацию.

«Денонсация соглашения — это нормальный порядок вещей. Сегодняшняя ситуация требует того, чтобы Буркина-Фасо решила вопрос безопасности своими силами. Чтобы выиграть войну с терроризмом, правительство в значительной степени полагается на бойцов-добровольцев в защиту родины», — сказал он.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона о якобы участии России в ситуации в Буркина-Фасо говорит о том, что Париж вмешивается во внутренние дела других стран.

Ранее в этом месяце правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение о присутствии вооруженных сил Франции. После этого Макрон потребовал разъяснений от местных властей, заявив, что за выводом из Буркина-Фасо французских войск якобы стоит Россия.

Министр также добавил, что больше года назад похожая ситуация сложилась в Мали. Тогда в ходе сессии Генеральной ассамблеи ООН ныне бывший министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель настойчиво интересовались «инициативами» России в Африке.

В октябре прошлого года СМИ сообщали, что в Буркина-Фасо группа военных сместила с поста президента страны, 41-летнего подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу, и захватила власть. Военные заявили, что Дамиба не смог справиться с вопросами безопасности и отклонил предложения по реорганизации армии, из-за чего и был смещен.

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