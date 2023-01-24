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Лавров заявил о вмешательстве Франции в дела Буркина-Фасо

Лавров: слова Макрона о Буркина-Фасо подтверждают вмешательство Франции в дела других стран
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о якобы участии России в ситуации в Буркина-Фасо говорит о том, что Париж вмешивается во внутренние дела других стран. Об этом заявил во вторник, 24 января, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ранее в этом месяце правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение о присутствии вооруженных сил Франции, в связи с чем французские военные должны в течение месяца покинуть территорию страны. Макрон потребовал разъяснений от местных властей, заявив, что за выводом из Буркина-Фасо французских войск якобы стоит Россия.

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«Это вопрос о принципах внешней политики, мы не вмешиваемся во внутренние дела, а заявление президента Макрона откровенно говорит о том, что Франция допускает и применяет такое вмешательство», — сказал Лавров журналистам, отвечая на вопрос о том, как он оценивает слова французского лидера.

Высокопоставленный дипломат также добавил, что больше года назад похожая ситуация сложилась в Мали. Тогда в ходе сессии Генеральной ассамблеи ООН ныне бывший министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель настойчиво интересовались «инициативами» России в Африке.

В октябре прошлого года СМИ сообщали, что в Буркина-Фасо группа военных сместила с поста президента страны, 41-летнего подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу, и захватила власть. Военные заявили, что Дамиба не смог справиться с вопросами безопасности и отклонил предложения по реорганизации армии, из-за чего и был смещен.

При этом сам Дамиба в январе прошлого года возглавлял группу мятежников, которые захватили власть в стране и отстранили от должности действовавшего на тот момент президента Рока Марка Кристена Каборе, а также распустили кабмин, парламент и приостановили действие конституции.

Тогда Россия осудила происходящее и потребовала немедленно освободить Каборе.

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