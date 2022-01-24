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Военные в Буркина-Фасо объявили о взятии власти в стране в свои руки

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Военные в Буркина-Фасо в понедельник, 24 января, заявили, что президент страны Рок Марк Каборе больше не исполняет свои полномочия, а власть переходит в их руки. Об этом сообщает портал Lefaso.

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«Патриотическое движение для защиты и восстановления» приняло решение 24 января 2022 года положить конец власти Рока Марка Кристена Каборе. Решение было принято с единственной целью — позволить нашей стране <...> объединить все силы, чтобы бороться за территориальную целостность», — говорится в сообщении.

Военные добавили, что наземные и воздушные границы страны будут закрыты с понедельника, 24 января, до нового распоряжения. Кроме того, на территории государства водится комендантский час с 21:00 до 5:00.

Также было объявлено о приостановке действия конституции и роспуске правительства и парламента.

Ранее в этот день стало известно, что президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе задержан военными и содержится на одной из армейских баз.

Днем ранее на ряде армейских баз в Буркина-Фасо произошел мятеж военных. Французская радиостанция RFI отмечала, что в столице Буркина-Фасо Уагадугу сохраняется полная неопределенность, мятежники выступили с требованиями из шести пунктов, среди которых — полная смена военного командования.

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