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Президент Буркина-Фасо задержан поднявшими мятеж военными

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Президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе задержан военными и содержится на одной из армейских баз. Об этом 24 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в службах безопасности и одного западноафриканского дипломата.

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Днем ранее на ряде армейских баз в Буркина-Фасо произошел мятеж военных. По данным французской радиостанции RFI, в столице Буркина-Фасо Уагадугу сохраняется полная неопределенность, мятежники выступили с требованиями из шести пунктов, среди которых полная смена военного командования.

Ранее, 16 января, сообщалось, что бывший президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта умер в возрасте 77 лет. Он был свергнут военными с поста главы государства в августе 2020 года.

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