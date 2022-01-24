Президент Буркина-Фасо задержан поднявшими мятеж военными

Президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе задержан военными и содержится на одной из армейских баз. Об этом 24 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в службах безопасности и одного западноафриканского дипломата.

Днем ранее на ряде армейских баз в Буркина-Фасо произошел мятеж военных. По данным французской радиостанции RFI, в столице Буркина-Фасо Уагадугу сохраняется полная неопределенность, мятежники выступили с требованиями из шести пунктов, среди которых полная смена военного командования.

Ранее, 16 января, сообщалось, что бывший президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта умер в возрасте 77 лет. Он был свергнут военными с поста главы государства в августе 2020 года.