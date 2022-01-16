Скончался свергнутый экс-президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта

Бывший президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта, который был свергнут военными с поста главы государства в августе 2020 года, умер в возрасте 77 лет. Об этом 16 января сообщил родственник бывшего лидера страны.

«Кейта скончался утром в воскресенье в собственном доме в [столице Мали] Бамако», — цитирует его AFP.

Кейта получил образование в области международных отношений и вступил в политическую жизнь Мали в середине 80-х годов прошлого века. В 1993 году он занял пост министра иностранных дел страны, а в 1994-м — должность главы правительства, в которой пробыл шесть лет. Безуспешно участвовал в качестве кандидата в президентских выборах в 2002 и 2007 годах. Однако в 2013 году он смог победить на выборах главы государства, а в 2018 году был переизбран на этот пост.

18 августа 2020 года в Мали произошел военный переворот, было арестовано высшее руководство страны, включая президента. Под давлением военных, Кейта 19 августа объявил о своей отставке, а также о роспуске правительства и парламента.

Вечером 1 сентября его экстренно госпитализировали в одну из больниц Бамако. Родственники сообщили, что у Кейты произошел инсульт, но в легкой форме. Его выписали из больницы 3 сентября. Спустя два дня прибывший в Бамако из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) самолет с группой медиков вылетел в Абу-Даби с бывшим президентом на борту. После прохождения лечения за рубежом Кейта вернулся в Мали 22 октября 2020 года и с тех пор жил в своем доме в Бамако.