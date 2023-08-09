Реклама
Прямой эфир
Общество
Мошенники выкрали 17 млн рублей у известного российского ученого
Мир
Биржевые цены на газ в Европе превысили $400 за 1 тыс. куб. м
Армия
Шойгу заявил о намерениях Польши захватить Западную Украину
Общество
На месте взрыва в Сергиевом Посаде из-под завалов достали трех человек
Армия
Марочко заявил о потере ВСУ до 80% своего состава в ходе контратак в Донбассе
Общество
В СК РФ исключили версию с атакой БПЛА на завод в Сергиевом Посаде
Общество
Из жилого дома в Махачкале после взрыва газа эвакуировали 150 человек
Мир
CNN указал на признание на Украине и в мире слишком медленных темпов наступления
Мир
NYT рассказала о намерении Байдена сократить инвестиции в Китай
Экономика
Курс евро на Мосбирже превысил 107 рублей впервые с марта 2022 года
Общество
Число пострадавших от взрыва в Сергиевом Посаде выросло до 49
Общество
В Махачкале для жильцов поврежденного от взрыва газа дома организуют ПВР
Экономика
ЦБ начнет тестировать операции с цифровым рублем с 15 августа
Сюжет:

МИД РФ исключил нормализацию ситуации в Нигере с помощью военного вмешательства

0
Фото: REUTERS/Balima Boureima
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обстановка в Нигере вряд ли нормализуется благодаря военному вмешательству стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом 9 августа заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

«Исходим из того, что вмешательство войск ЭКОВАС в суверенное государство вряд ли будет способствовать как достижению прочного мира в Нигере, так и стабилизации обстановки в субрегионе в целом», — заявил он на брифинге.

Зайцев отметил, что инцидентов с участием россиян в Нигере не было, их сопровождением занимается посольство РФ в Мали.

«По сведениям российского посольства в Мали, которое курирует Нигер по совместительству, каких-либо инцидентов с участием российских граждан не отмечено. С немногочисленными соотечественниками, проживающими в этой стране, поддерживается постоянная связь. Прорабатываются необходимые меры по обеспечению их безопасности», — сказал представитель МИД РФ.

Он напомнил, что гражданам России рекомендуется воздержаться от поездок в Нигер вплоть до полной нормализации обстановки.

Блок аут: Нигер готовится отразить интервенцию ЭКОВАС
Как настроены жители республики и почему Франция сдает позиции в Западной Африке

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.

ЭКОВАС 30 июля на экстренном саммите по ситуации в Нигере пригрозило принять меры вплоть до использования военной силы в том случае, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок и не вернут свергнутого президента страны к власти.

3 августа обратился к США и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране. По его словам, переворот будет иметь «разрушительные последствия» для Нигера, окружающего региона и всего мира.

Позднее, 6 августа, газета The Wall Street Journal написала, что ЭКОВАС пока не готово к введению войск в Нигер, несмотря на окончание срока, данного мятежникам на восстановление конституционного порядка и возвращение свергнутого президента страны Мохамеда Базума к власти.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023