МИД РФ исключил нормализацию ситуации в Нигере с помощью военного вмешательства

Обстановка в Нигере вряд ли нормализуется благодаря военному вмешательству стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом 9 августа заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

«Исходим из того, что вмешательство войск ЭКОВАС в суверенное государство вряд ли будет способствовать как достижению прочного мира в Нигере, так и стабилизации обстановки в субрегионе в целом», — заявил он на брифинге.

Зайцев отметил, что инцидентов с участием россиян в Нигере не было, их сопровождением занимается посольство РФ в Мали.

«По сведениям российского посольства в Мали, которое курирует Нигер по совместительству, каких-либо инцидентов с участием российских граждан не отмечено. С немногочисленными соотечественниками, проживающими в этой стране, поддерживается постоянная связь. Прорабатываются необходимые меры по обеспечению их безопасности», — сказал представитель МИД РФ.

Он напомнил, что гражданам России рекомендуется воздержаться от поездок в Нигер вплоть до полной нормализации обстановки.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.

ЭКОВАС 30 июля на экстренном саммите по ситуации в Нигере пригрозило принять меры вплоть до использования военной силы в том случае, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок и не вернут свергнутого президента страны к власти.

3 августа обратился к США и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране. По его словам, переворот будет иметь «разрушительные последствия» для Нигера, окружающего региона и всего мира.

Позднее, 6 августа, газета The Wall Street Journal написала, что ЭКОВАС пока не готово к введению войск в Нигер, несмотря на окончание срока, данного мятежникам на восстановление конституционного порядка и возвращение свергнутого президента страны Мохамеда Базума к власти.