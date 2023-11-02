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В Совбезе РФ обвинили Запад в ограблении других стран

Замсекретаря СБ РФ Венедиктов: любая неугодная Западу страна может быть ограблена
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nicolas Maeterlinck
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Любое государство, которое неугодно Западу, может быть им ограблено, как уже было с Югославией, Ливией, Сирией и Венесуэлой. Об этом заявил 2 ноября заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

«Обратите внимание на то, как западные страны реформируют свои законодательства, чтобы, как они заявляют, правомочно конфисковывать замороженные активы других государств. Любое неугодное государство может быть ограблено, как уже произошло с заблокированными в западных банках активами Югославии, Ливии, Венесуэлы, Сирии и др.», — цитирует его «РИА Новости».

Также Венедиктов констатировал, что эмиссары Запада при помощи подкупа и угроз пытаются помешать расширению БРИКС. Однако все попытки западных стран дискредитировать многополярную модель международного сотрудничества, очевидно, не приносят результатов, указал он.

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Ранее, 25 октября, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Россия будет вынуждена обратиться в суд, если Евросоюз решит начать финансировать Украину за счет арестованных российских активов. Она отметила, что Запад предложил такую идею, но сам не знает, как этот вопрос решить.

1 ноября совладелец Альфан-банка, российский бизнесмен Петр Авен назвал многомиллиардные инвестиции в западные государства ошибкой. Другой совладелец банка, Михаил Фридман, также заявил, что жалеет о крупных инвестициях за границей, в частности вложениях денег в Англию. Более того, по словам адвокатов предпринимателя, жизнь Фридмана была разрушена из-за санкций западных стран.

В ноябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что всего в Европе заблокировано €300 млрд резервов ЦБ России и €19 млрд частных средств российских бизнесменов.

В мае 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфискация активов РФ в пользу Украины была бы воровством. В конце февраля текущего года заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что с помощью конфликта на Украине Запад пытается одолеть Россию чужими руками и эта цель, видимо, оправдывает любые расходы.

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