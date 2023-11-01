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Совладелец Альфа-банка Авен назвал инвестиции в страны Запада ошибкой

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российский бизнесмен Петр Авен назвал многомиллиардные инвестиции в западные государства ошибкой. Его слова 1 ноября приводит Bloomberg.

По данным издания, еще в июле 2022 года во время допроса в аэропорту Лондона полицейские поинтересовались у Авена, зачем он инвестировал миллиарды в странах Запада. На что бизнесмен ответил: «По ошибке!».

Другой совладелец банка Михаил Фридман также жалеет о крупных инвестициях за границей, в частности, вложения денег в Англию. Более того, по словам адвокатов предпринимателя, жизнь Фридмана была разрушена из-за санкций: например, в Лондоне в числе прочего он должен был дважды в неделю приходить в полицейских участок, пользоваться только общественным транспортом.

Фридман и Авен, а также их партнеры партнеры по LetterOne и «Альфа-Групп» Герман Хан и Алексей Кузьмичев попали под санкции в марте 2022 года, в тот же день, когда Великобритания внесла всех четверых в свой санкционный список. Позднее, в августе 2023 года, Авен и Фридман попали под ограничения минфина США, а в феврале 2022-го — Евросоюза.

«Необходимо сделать всё, чтобы уехавшие предприниматели вернулись в РФ»
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Михаил Фридман в итоге покинул Британию и вернулся в Россию. Говоря о его переезде, президент России Владимир Путин 13 октября заявил, что судьба каждого возвращающегося в РФ человека зависит от его поведения и действий: если он нарушал закон — необходимо ответить. Он отметил, что это касается всех россиян: живущих в своей стране, проживающих за границей или перемещающихся.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позднее, 1 ноября, заявил, что вернувшийся в Россию Фридман не отличается от других, решивших приехать назад в родную страну бизнесменов, поскольку Родина у всех одна.

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