Песков прокомментировал возвращение бизнесмена Фридмана в Россию

Вернувшийся в Россию совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман не отличается от других, решивших приехать назад в родную страну бизнесменов, поскольку Родина у всех одна. Об этом 1 ноября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Слушайте, это, во-первых, не олигарх, это совершенно неправильная трактовка. Это предприниматель, крупный. Есть бизнесмены и поменьше, кто возвращается и уезжает. Граждане России ездят по всему миру, но Родина у них одна», — прокомментировал пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Ранее, 11 октября, депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев заявил о том, что уехавшие звезды скоро вернутся в РФ, поскольку оказались ненужными ни в Европе, ни в других странах. Он привел в пример Фридмана, который вернулся в РФ, «наконец-то поняв, что дома лучше».

Комментируя слова депутата, Песков отметил, что «кто-то нужен, кто-то не нужен, кто-то вернется сейчас, кто-то вернется завтра». По его словам, возвращение в страну уехавших ранее граждан — «это нормальный процесс для всех стран и наций», в том числе и для РФ.

13 октября президент РФ Владимир Путин, говоря о переезде обратно в Россию Фридмана, заявил, что судьба каждого возвращающегося в РФ человека зависит от его поведения и действий: если он нарушал закон — необходимо ответить. Он отметил, что это касается всех россиян: живущих в своей стране, проживающих за границей или перемещающихся. Путин заявил, что Россия — свободная страна, и человек имеет право выбрать место жительства так, как он считает нужным для себя.

Сам бизнесмен 15 сентября в интервью для The Times заявил, что перестал ощущать спокойствие и стабильность, находясь в Лондоне. По его словам, быть состоятельным предпринимателем из России там без исключений считается преступлением. После стало известно, что Фридман улетал в Израиль, но на фоне начавшегося конфликта с Палестиной прибыл в Москву.

Михаил Фридман — российский бизнесмен и миллиардер, совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп». До 1 марта 2022 года являлся членом совета директоров Альфа-банка.

После начала спецоперации России на Украине 24 февраля 2022 года некоторые знаменитости и предприниматели покинули РФ.