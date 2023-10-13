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Путин заявил о влиянии поведения каждого возвращающегося в РФ на свою судьбу

Путин на вопрос о Фридмане: каждый россиянин должен отвечать за нарушение законов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Судьба каждого возвращающегося в Россию человека зависит от его поведения и действий: если он нарушал закон — необходимо ответить. Об этом 13 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции, посвященной подведению итогов визита в Киргизию.

«Будущее каждого из нас зависит от того, что мы делаем сегодня. Это касается всех: людей, живущих здесь, проживающих за границей, перемещающихся. У нас свободная страна, и человек имеет право выбрать место жительства так, как он считает нужным для себя», — сказал глава государства, отвечая на вопрос журналистов, касающийся возвращения бизнесмена Михаила Фридмана в Россию.

По словам Путина, в данном вопросе нет никаких ограничений, и он не считает это аморальным. Он отметил, что судьба возвращающегося в РФ зависит от его поведения.

«Если эти действия таковы, что нарушают действующие законы в России, то, естественно, каждый должен за это отвечать, где бы он не находился — здесь или за границей», — подчеркнул президент.

Продолжая говорить на эту тему, Путин указал, что есть разница между нарушением закона и морально-этических норм в отношении своей родины.

«Если в сознании подавляющего большинства, не какой-то части какой-то элиты, а подавляющего большинства граждан человек вел себя в отношении России аморально, то, конечно, он будет это чувствовать, вернувшись сюда, а как иначе», — уточнил российский лидер.

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Ранее, 11 октября, депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев заявил о том, что уехавшие звезды скоро вернутся в РФ, поскольку оказались ненужными ни в Европе, ни в других странах. Он привел в пример Фридмана, который недавно вернулся в РФ, «наконец-то поняв, что дома лучше». Однако, по словам депутата, он сделал это поздно, судя по бурной реакции общественности и СМИ.

Комментируя слова депутата, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что «кто-то нужен, кто-то не нужен, кто-то вернется сейчас, кто-то вернется завтра». По его словам, возвращение в страну уехавших ранее граждан — «это нормальный процесс для всех стран и наций», в том числе и для РФ.

Еще 12 сентября Путин заявил, что никто не закрывает уехавшим из России дорогу назад, они сами ее покинули. Он также напомнил, что, в соответствии с российскими законами, граждане РФ могут жить, где пожелают, и никто не может лишить их права въезжать в страну.

После начала спецоперации России на Украине 24 февраля 2022 года некоторые знаменитости и предприниматели покинули РФ.

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