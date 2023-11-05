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Сюжет:

СМИ указали на отсутствие для Запада выгоды в конфискации активов РФ

FT: конфискация Западом активов РФ может привести к экономическим последствиям
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Конфискация российских активов западными странами может привести к серьезным экономическим последствиям. Об этом говорится в статье обозревателя Мартина Сандбу для газеты Financial Times.

«<…> конфискация активов России заставит другие незападные страны вывести свои собственные резервы с Запада на случай, если <…> к ним будут применены такие же санкции», — говорится в материале.

Данный подход может дестабилизировать мировую экономическую ситуацию, добавляет «Газета.Ru».

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Днем ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в скором времени представит 12-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) в отношении России. Она уточнила, что новые ограничения коснутся ужесточения лимита цен на российскую нефть и мер по обходу санкций со стороны РФ.

За день до этого замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что отказ ЕС от экономических отношений с Москвой привел к потере объединением $1,5 трлн.

Комментируя это высказывание, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков подтвердил, что потери Евросоюза от антироссийских санкций запредельны. Он добавил, что в мире произошло снижение доверия к западной финансовой экономической инфраструктуре.

21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции в каких-то областях тормозят Россию, однако в целом только стимулируют развитие страны.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой было объявлено 24 февраля 2022 года.

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