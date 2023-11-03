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Экономист назвал запредельными потери ЕС из-за антироссийских санкций

Экономист Чирков: потери ЕС из-за антироссийских санкций запредельные
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Потери Евросоюза (ЕС) от антироссийских санкций запредельны, считает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков. Об этом он рассказал «Известиям» 3 ноября, комментируя заявление замглавы МИД РФ Александра Грушко о том, что отказ ЕС от экономических отношений с РФ привели к потере им $1,5 трлн.

«Я абсолютно согласен, что потери Евросоюза от антироссийских санкций запредельны. И оценка в $1,5 трлн даже, скорее, занижена», — сказал экономист.

Эксперт отметил, что по итогам 2022 года уже наблюдалось, что ущерб для европейских стран составляет триллионы, при этом не учитывался спад ВВП в государствах и другие потери. По его словам, ситуация в европейской экономике продолжает динамично ухудшаться, особенно это заметно по состоянию экономик лидеров, в частности Германии, — страны, которая всегда была локомотивом европейской экономики и в которой в настоящее время ситуация особенно плохая.

«С моей точки зрения, политика санкций относительно России абсолютно деструктивна, фактически подрывает конкурентоспособность европейских и американских отраслей, но европейских в первую очередь. Это касается области энергетики, [в том числе в] нефтегазовой [отрасли]. Это также касается области химической продукции — она очень энергозатратная, удобрений, металлургии, производства металлов. По большому счету эти отрасли в первую очередь можно упомянуть как пострадавшие от потери конкурентоспособности. Но я думаю, что в Европейском союзе сейчас, наверное, большая часть отраслей в той или иной мере пострадала от введения антироссийских санкций, от потери конкурентоспособности в следствии этого из-за более дорогих ресурсов», — подчеркнул Чирков.

Кроме того, он добавил, что в мире произошло снижение доверия к западной финансовой экономической инфраструктуре: уменьшение поступления средств с внешних рынков, снижение инвестиций. Как объяснил экономист, это будет долгосрочно и очень сильно давить на экономики Запада в целом, но на европейские экономики в первую очередь.

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При этом 8 августа заведующий кафедрой международных финансов МГИМО Владимир Миловидов объяснил «Известиям», что, когда санкции принимаются в большом количестве, они перестают играть хоть какую-то роль. Подобные рестрикции неэффективны, подчеркнул он.

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