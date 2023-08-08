Эксперт заявил о неэффективности антироссийских санкций

Когда санкции принимаются в большом количестве, они перестают играть хоть какую-то роль, считает заведующий кафедрой международных финансов МГИМО Владимир Миловидов. Подобные рестрикции неэффективны, сказал он «Известиям» 8 августа в ходе круглого стола на тему: «Перспективы и факторы роста российской экономики».

«Конечно, санкции — это крайне неприятная вещь, и здесь не стоит преуменьшать их значение. <…> Другое дело, что, когда они принимаются в таком количестве, с моей точки зрения, они просто перестают играть хоть какую-то роль, то есть их всеобъемлющий характер — 11 пакетов со стороны Евросоюза, детализация продуктовая, запреты на движение денежных средств — они настолько широки, что по существу они не оставляют для страны, которая находится под этими санкциями, другого выбора, как просто строить свою жизнь», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что стремление государства, в отношении которого введены санкции, к альтернативе тем сильнее, чем шире эти рестрикции.

«Дальше начинаются гонки за собственной тенью, потому что они будут стараться искать лазейки, по которым страна, на которую они санкции наложили, эти санкции обходит, а страна будет изобретать каждый новый шаг по-новому — это бесконечный процесс. Это говорит о том, что санкции неэффективны», — добавил Миловидов.

По его словам, существуют научно-исследовательские работы, которые показывают за всю историю санкционных политик, что санкции никогда практически не достигали своего результата.

«Счетный вопрос состоит в том, что, ограничив себя в использовании такого рынка, как Россия, которая находится в пределах географической близости, они по существу лишили себя колоссального рынка сбыта, не говоря уже про то, что решение отказаться от российских энергоресурсов для них стало системным самоубийством», — выразил мнение финансист.

Он обратил внимание, что такие действия западных стран привели к существенному удорожанию цен.

«Даже вот, опять же, пресловутая Германия — €200 млрд и больше потрачено только на то, чтобы компенсировать цены на энергоносители. Сегодня в Евросоюзе мы наблюдаем стремительное движение в сторону рецессии, немецкая экономика уже в рецессии», — рассказал Миловидов.

Эксперт также привел информацию газеты Financial Times, сославшейся на данные Йельской школы менеджмента и Киевской школы экономики, согласно которым активы ушедших из РФ компаний оцениваются в $126 млрд. При этом за полтора года недополученная ими выручка составила порядка $120–110 млрд.

«Поэтому на самом деле чего они (страны Запада, установившие санкции. — Ред.) добились — большой вопрос. И вот эта неэффективность сегодня беспокоит их самих, я думаю. Но обратного пути у них из этого в обозримом будущем нет», — заключил Миловидов.

Ранее, 23 июня, Евросоюз утвердил 11-й пакет антироссийских санкций.

15 июня депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани рассказал «Известиям», что введенные западными государствами ограничения в отношении РФ не оказали серьезного влияния на российскую экономику.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.