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В Европарламенте признали неэффективность санкционной политики против РФ

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Фото: TASS/EPA/JULIEN WARNAND
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Последствия от 11-го пакета санкций будут для РФ ограниченными, поскольку даже предыдущие ограничения не оказали серьезного влияния на российскую экономику. Об этом «Известиям» рассказал депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

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«Я считаю, что последствия от нынешних ограничений для РФ будут очень ограниченными, поскольку мы видели, что 10 предыдущих пакетов санкций не оказали решающего влияния на российскую экономику. Ошибка Брюсселя и Вашингтона заключается в том, что они цепляются за идею, будто американская гегемония всё еще на пике своего развития, тогда как мы видим, что мир меняется с огромной скоростью», — сказал он.

При этом он привел в пример Турцию, которая несколько отдаляется от НАТО, хотя еще недавно была флагманом альянса на Ближнем Востоке. Можно также отметить Индию и Китай — они отказываются следовать воле Вашингтона, или Саудовскую Аравию — королевство использует нынешний период для гармонизации диалога с Ираном.

«Такая последовательность политических действий создает впечатление, что весь мир, кроме европейцев, реорганизуется, чтобы зафиксировать конец американской гегемонии», — считает французский евродепутат.

14 июня послы объединения не смогли согласовать 11-й пакет санкций. Новое заседание постоянных представителей государств—членов ЕС в Брюсселе пройдет 19 июня.

Очередной пакет рестрикций сосредоточен не на введении новых ограничений против тех секторов экономики РФ, которые еще не оказались под санкциями, а на борьбе с обходом предыдущих установленных торговых мер в отношении нашей страны.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

А санкции — потом: согласование 11-го пакета может затянуться до конца июня

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