Последствия от 11-го пакета санкций будут для РФ ограниченными, поскольку даже предыдущие ограничения не оказали серьезного влияния на российскую экономику. Об этом «Известиям» рассказал депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

«Я считаю, что последствия от нынешних ограничений для РФ будут очень ограниченными, поскольку мы видели, что 10 предыдущих пакетов санкций не оказали решающего влияния на российскую экономику. Ошибка Брюсселя и Вашингтона заключается в том, что они цепляются за идею, будто американская гегемония всё еще на пике своего развития, тогда как мы видим, что мир меняется с огромной скоростью», — сказал он.

При этом он привел в пример Турцию, которая несколько отдаляется от НАТО, хотя еще недавно была флагманом альянса на Ближнем Востоке. Можно также отметить Индию и Китай — они отказываются следовать воле Вашингтона, или Саудовскую Аравию — королевство использует нынешний период для гармонизации диалога с Ираном.

«Такая последовательность политических действий создает впечатление, что весь мир, кроме европейцев, реорганизуется, чтобы зафиксировать конец американской гегемонии», — считает французский евродепутат.

14 июня послы объединения не смогли согласовать 11-й пакет санкций. Новое заседание постоянных представителей государств—членов ЕС в Брюсселе пройдет 19 июня.

Очередной пакет рестрикций сосредоточен не на введении новых ограничений против тех секторов экономики РФ, которые еще не оказались под санкциями, а на борьбе с обходом предыдущих установленных торговых мер в отношении нашей страны.

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А санкции — потом: согласование 11-го пакета может затянуться до конца июня