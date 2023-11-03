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МИД РФ заявил о потере Евросоюзом $1,5 трлн из-за антироссийских санкций

Замглавы МИД Грушко: потери ЕС из-за антироссийских санкций составляют $1,5 трлн
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Антироссийские санкции и отказ Евросоюза от экономических отношений с РФ привели к потере им $1,5 трлн. Об этом 3 ноября заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Общие потери Европейского союза — это самые скромные подсчеты — от введенных санкций и принятых решений в экономической области по сворачиванию сотрудничества с Россией составляют примерно $1,5 трлн», — заявил он на Веронском Евразийском экономическом форуме.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ЕС не может определить, какие новые санкции можно ввести в отношении России. При этом в Кремле не сомневаются в продолжении санкционной политики Запада.

1 ноября президент РФ Владимир Путин назвал абсурдными идеи на Западе запретить поставки в Россию отверток и других мелких товаров. Он подчеркнул, что западные страны, пытаясь ударить по России санкциями, в конечном счете наказали сами себя. При этом санкционное давление будет усиливаться, указал российский лидер.

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Ранее, 5 октября, Путин в ходе пленарной сессии на международном дискуссионном клубе «Валдай» заявил, что Россия не будет навязывать себя Европе, если она сама не хочет. При этом именно Европа отгораживается от России, создавая новый железный занавес «себе в убыток, себе в ущерб», подчеркнул глава государства.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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