Путин указал на абсурдность ограничений на ввоз в РФ европейских товаров

Президент России Владимир Путин назвал абсурдными идеи на Западе запретить поставки в Россию отверток и других мелких товаров, в то же время он видит в этом и положительные моменты. Соответствующее заявление российский лидер сделал в среду, 1 ноября, в ходе совещания по экономическим вопросам.

Он подчеркнул, что западные страны, пытаясь ударить по России санкциями, в конечном счете наказали сами себя. При этом санкционное давление будет усиливаться, указал российский лидер.

Фантазии об ограничениях против РФ у представителей Запада доходят до абсурда, в частности, они «предлагают запретить ввоз в Россию отверток, иголок и так далее», обратил внимание глава государства.

«Ну, чем меньше барахла, тем, может быть, даже и лучше. Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов», — заявил российский лидер.

Ранее, 5 октября, Путин в ходе пленарной сессии на международном дискуссионном клубе «Валдай» заявил, что Россия не будет навязывать себя Европе, если она сама не хочет. При этом именно Европа отгораживается от России, создавая новый железный занавес «себе в убыток, себе в ущерб», подчеркнул глава государства.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Путин объявил 24 февраля 2022 года.