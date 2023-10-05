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Путин заявил, что Россия не будет навязывать себя Европе

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Россия не будет навязывать себя Европе, если она сама не хочет. Об этом 5 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии на международном дискуссионном клубе «Валдай», отвечая на вопрос журналиста о том, отвернется ли РФ полностью от Европы.

«Во-первых, [про] окно в Европу. Вы знаете, сейчас вот коллеги говорили, мир меняется и лазить всё время в окно, туда-сюда, значит штаны себе рвать — ну не самое лучшее занятие. И зачем лезть в окно, когда есть другие двери?» — подчеркнул президент.

При этом он отметил, что именно Европа отгораживается от России, создавая новый железный занавес, «себе в убыток, себе в ущерб».

«Мы же не отказываемся, мы его (окно. — Ред.) не захлопываем… Это же не мы захлопываем дверь для совместного общения», — добавил Путин.

Он также обратил внимание, что экономика США растет, в то время как экономика Европы ушла в рецессию. И многие политические деятели говорят о том, что благополучие Европы держалось на дешевых ископаемых из России и китайском рынке.

По его словам, Европа была вынуждена ввести санкции против РФ, последовав за своим американским сувереном.

«И теперь все энергоносители, в значительной части этих энергоносителей, покупает из США на 30% дороже», — подчеркнул он.

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22 сентября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что антироссийские санкции провалились, а страны, их вводившие, не добились своей цели «поставить Россию на колени». Он также назвал возвращение к прежним отношениям между Россией и Европой общим интересом Москвы и Брюсселя.

1 сентября Сийярто отметил, что институты Европейского союза (ЕС) демонстрируют свою беспомощность, ослабленность, а конкурентоспособность объединения подорвана. Он указал на то, что кризисные ситуации последних нескольких лет показали, что брюссельские институты неспособны справиться со сложностями.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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