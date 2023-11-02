Песков заявил о дефиците идей для санкций у Евросоюза

Европейский союз (ЕС) не может определить, какие новые санкции можно ввести в отношении России. Об этом 2 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Евросоюз будет продолжать придумывать новые санкции, хотя у них явно дефицит идей. В США и Евросоюзе есть понимание, что введение пакетов бьет по ним», — сказал он на брифинге.

Он отметил, что в Кремле не сомневаются в продолжении санкционной политики Запада.

«Мы не сомневаемся и розовых очков не носим. Санкционное давление будет продолжаться, будут попытки их усилить. Более того, мы пытаемся извлекать выгоду для себя, в чем-то у нас получается», — заявил Песков.

Накануне президент РФ Владимир Путин назвал абсурдными идеи на Западе запретить поставки в Россию отверток и других мелких товаров. Он подчеркнул, что западные страны, пытаясь ударить по России санкциями, в конечном счете наказали сами себя. При этом санкционное давление будет усиливаться, указал российский лидер.

Ранее, 5 октября, Путин в ходе пленарной сессии на международном дискуссионном клубе «Валдай» заявил, что Россия не будет навязывать себя Европе, если она сама не хочет. При этом именно Европа отгораживается от России, создавая новый железный занавес «себе в убыток, себе в ущерб», подчеркнул глава государства.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года.