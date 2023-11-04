Глава ЕК фон дер Ляйен анонсировала 12-й пакет санкций против России

Еврокомиссия в скором времени представит 12-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) в отношении России, сообщила 4 ноября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Вскоре мы представим 12-й пакет санкций. Новые запреты на импорт и экспорт», — написала она в соцсети X (бывш. Twitter).

Фон дер Ляйен указала, что новые ограничения коснутся ужесточения лимита цен на российскую нефть и мер по обходу санкций со стороны РФ.

Ранее, 31 октября, Bloomberg рассказало о деталях 12-го пакета санкций ЕС против РФ. В него могут войти торговые ограничения на €5 млрд. Предполагалось, что новый пакет будет включать ограничения на экспорт сварочного оборудования, химикатов и других технологий, используемых в военных целях.

21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции в каких-то областях тормозят Россию, однако в целом только стимулируют развитие страны.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.