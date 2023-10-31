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Bloomberg рассказало о деталях 12-го пакета санкций ЕС против РФ

Bloomberg: в 12-й пакет санкций ЕС против РФ войдут 100 физических и 40 юрлиц
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Фото: ТАСС/Zuma
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В 12-й пакет антироссийских санкций Европейского союза (ЕС) могут войти торговые ограничения на $5,3 млрд (€5 млрд). Об этом 31 октября написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, новый пакет будет включать ограничения на экспорт сварочного оборудования, химикатов и других технологий, используемых в военных целях.

Помимо этого в ЕС рассматривают запреты на лицензирование программного обеспечения, а также ограничения импорта обработанных металлов, алюминиевых и строительных изделий, товаров транспортного назначения и алмазов, рассказали собеседники агентства.

Таким образом, по данным Bloomberg, сумма каждой из упомянутых двух мер по ограничению в отношении РФ импорта и экспорта составит приблизительно €2,5 млрд. Также в новый санкционный список Евросоюза могут войти более 100 физических и 40 юридических лиц.

В то же время отмечается, что обсуждение пакета не завершено, поэтому его содержание может измениться.

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Во второй половине сентября агентство Bloomberg сообщило, что ЕС ведет работу над 12-м пакетом санкций в отношении РФ. Тогда сообщалось, что группа стран призвала к санкциям против атомной отрасли, но это предложение уже встречало сопротивление со стороны других членов объединения.

Позднее, 20 октября, издание EUobserver указало, что в новый пакет санкций ЕС может войти запрет на покупку российских алмазов. Дипломат ЕС, который предпочел не называть свое имя, рассказал журналистам, что западные страны G7 в ближайшее время готовы объявить о запрете на драгоценные камни.

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Сообщалось также, что Литва и Польша представили свои детальные варианты санкций. Так, в числе предложений — вето на покупку у России урана, сжиженного природного газа и стали. Также они выделили 77 важнейших товаров для военных РФ, экспорт которых нужно, по их мнению, запретить. Эстония намерена добиваться полного торгового эмбарго с РФ.

На днях, 28 октября, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не согласится на принятие 12-го пакета, если в него войдут газовая, нефтяная или атомная сферы промышленности РФ. По его словам, это противоречит национальным интересам Венгрии. Он еще раз напомнил позицию Будапешта, считающего санкционную политику ЕС в отношении Москвы вредящей больше самой Европе.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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