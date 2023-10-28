Венгрия выступит против включения в 12-й пакет санкций ЕС атомной отрасли РФ

Венгрия не согласится на принятие 12-го пакета антироссийских санкций Европейского союза (ЕС), если в него войдут газовая, нефтяная или атомная сферы промышленности РФ. Об этом заявил в субботу, 28 октября, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Если в следующем пакете будет что-то, что противоречит нашим национальным интересам, мы точно не согласимся на его принятие. «Красная линия» для нас, очевидно, касается энергетики, газа, нефти, атомной энергии и любых других аспектов, которые могут нанести вред экономике нашего государства», — сказал Сийярто в комментарии «РИА Новости».

Он еще раз напомнил позицию Будапешта, считающего санкционную политику ЕС в отношении Москвы вредящей больше самой Европе.

«Санкционная политика просто не работает. Санкции могут ударить по России и могут нанести вред России, но они определенно наносят большой вред европейской экономике, европейским странам», — отметил венгерский министр.

Он добавил, что руководство Венгрии, в целом, не видит смысла для Евросоюза продолжать политику антироссийских рестрикций.

Во второй половине сентября агентство Bloomberg сообщило, что ЕС ведет работу над 12-м пакетом санкций в отношении РФ. Тогда сообщалось, что группа стран призвала к санкциям против атомной отрасли, но это предложение уже встречало сопротивление со стороны других членов объединения.

Позднее, 20 октября, издание EUobserver указало, что в новый пакет санкций ЕС может войти запрет на покупку российских алмазов. Дипломат ЕС, который предпочел не называть свое имя, рассказал журналистам, что западные страны G7 в ближайшее время готовы объявить о запрете на драгоценные камни.

Сообщалось также, что Литва и Польша представили свои детальные варианты санкций. Так, в числе предложений — вето на покупку у России урана, сжиженного природного газа и стали. Также они выделили 77 важнейших товаров для военных РФ, экспорт которых нужно, по их мнению, запретить. Эстония намерена добиваться полного торгового эмбарго с РФ.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.