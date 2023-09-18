Bloomberg сообщило о подготовке ЕС 12-го пакета антироссийских санкций

Европейский союз (ЕС) ведет работу над 12-м пакетом санкций в отношении России. Об этом 18 сентября сообщило агентство Bloomberg.

По словам источников, новый пакет санкций может включать запрет на продажу алмазов и позволит передавать прибыль, полученную от замороженных активов Банка России, в качестве помощи Украине.

Также Польша и страны Балтии предложили ввести ограничения на сжиженный природный газ (СПГ) и IT-услуги. Еще одна группа стран призвала к санкциям против атомной отрасли, но это предложение уже встречало сопротивление со стороны других членов ЕС.

Объявление нового пакета санкций может быть намечено на начало октября и быть приурочено к саммиту ЕС — США, но точная дата пока неизвестна.

Ранее, 7 сентября, сообщалось, что Европейская комиссия до сих пор не представила предложение по 12-му пакету санкций в отношении России. В Брюсселе отмечали, что пока нет четкого понимания, когда начнутся дебаты по этому вопросу в Совете ЕС или какие именно рестрикции могут быть введены против Москвы.

В конце августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейские политики не хотят признавать провал антироссийских санкций. По его мнению, причиной такого поведения является то, что в таком случае тем, кто ввел ограничения, придется уйти в отставку. Сийярто считает, что именно санкции мешают ЕС приблизиться к миру на Украине.

До этого, 27 июля, ЕС допустил введение 12-го пакета санкций против РФ до конца года, об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.