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Евросоюз допустил введение 12-го пакета санкций против РФ до конца года

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Фото: Global Look Press/Europa Press
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Евросоюз (ЕС) допускает принятие нового пакета антироссийских санкций. Об этом «Известиям» сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

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«Всегда возможны дополнительные санкции, если Кремль будет еще больше обострять ситуацию», — заявил Стано, отвечая на вопрос по поводу принятия новых ограничительных мер до конца года.

По его словам, эскалацией могут считаться «незаконные удары по зернохранилищам и портовой инфраструктуре» Украины.

Ранее зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия рассматривает портовую инфраструктуру Одессы и Одесской области как место дислокации и пополнения Вооруженных сил Украины (ВСУ) западным оружием. По оценке Москвы, Киев под прикрытием зерновой сделки использовал порты и зернохранилища в военных целях.

Введение очередного пакета санкций против РФ — лишь дело времени, заметил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. Он также подтвердил, что что 12-й пакет может быть принят до конца этого года.

«Я думаю, это было бы логично. Поскольку ЕС отказался отправлять войска, единственными способами показать, что он поддерживает Украину, остаются отправка какого-то количества оружия и санкции», — заявил Мариани «Известиям».

23 июня замминистра иностранных дел России Петр Вавжик заявил, что Евросоюз начал работу над 12-м пакетом санкций против России. Он уточнил, что Польша в рамках этого пакета хотела бы «ликвидировать четыре элемента, которые обеспечивают большие финансовые ресурсы для России», отметив, что сложней всего будет запретить экспорт алмазов из РФ в ЕС.

4 июля глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил запретить странам ЕС заключать новые контракты с «Росатомом». Ранее президент страны Гитанас Науседа призвал Евросоюз внести санкции против «Росатома» в новый список антироссийских санкций.

Последний 11 пакет санкций ЕС против России был введен 23 июня. Новые рестрикции во многом нацелены на борьбу с обходом уже существующих санкций.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пакетный полигон: в ЕС допустили новые санкции против РФ до конца года

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