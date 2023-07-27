Евросоюз допустил введение 12-го пакета санкций против РФ до конца года
Евросоюз (ЕС) допускает принятие нового пакета антироссийских санкций. Об этом «Известиям» сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
«Всегда возможны дополнительные санкции, если Кремль будет еще больше обострять ситуацию», — заявил Стано, отвечая на вопрос по поводу принятия новых ограничительных мер до конца года.
По его словам, эскалацией могут считаться «незаконные удары по зернохранилищам и портовой инфраструктуре» Украины.
Ранее зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия рассматривает портовую инфраструктуру Одессы и Одесской области как место дислокации и пополнения Вооруженных сил Украины (ВСУ) западным оружием. По оценке Москвы, Киев под прикрытием зерновой сделки использовал порты и зернохранилища в военных целях.
Введение очередного пакета санкций против РФ — лишь дело времени, заметил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. Он также подтвердил, что что 12-й пакет может быть принят до конца этого года.
«Я думаю, это было бы логично. Поскольку ЕС отказался отправлять войска, единственными способами показать, что он поддерживает Украину, остаются отправка какого-то количества оружия и санкции», — заявил Мариани «Известиям».
23 июня замминистра иностранных дел России Петр Вавжик заявил, что Евросоюз начал работу над 12-м пакетом санкций против России. Он уточнил, что Польша в рамках этого пакета хотела бы «ликвидировать четыре элемента, которые обеспечивают большие финансовые ресурсы для России», отметив, что сложней всего будет запретить экспорт алмазов из РФ в ЕС.
4 июля глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил запретить странам ЕС заключать новые контракты с «Росатомом». Ранее президент страны Гитанас Науседа призвал Евросоюз внести санкции против «Росатома» в новый список антироссийских санкций.
Последний 11 пакет санкций ЕС против России был введен 23 июня. Новые рестрикции во многом нацелены на борьбу с обходом уже существующих санкций.
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Пакетный полигон: в ЕС допустили новые санкции против РФ до конца года