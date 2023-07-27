Пакетный полигон: в ЕС допустили новые санкции против РФ до конца года

В Евросоюзе допускают принятие нового пакета санкций против России до конца 2023-го . Об этом «Известиям» сообщили во внешнеполитической службе ЕС. В объединении уже занимаются подготовкой 12-го списка мер. Однако, по словам евродепутатов, пока никакой конкретики нет, и многое будет зависеть в том числе от итогов украинского контрнаступления, которое не дает ожидаемых результатов . Вместе с тем, ужесточение давления на РФ неизбежно — не считая поставок оружия Киеву, это единственный способ продемонстрировать поддержку Украины , отмечают в ЕП. Что может войти в очередной пакет мер — в материале «Известий».

Санкционный зуд

Еврокомиссия не исключает ужесточение антироссийских санкций до конца этого года . Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил «Известиям», что в Брюсселе допускают введение 12-го пакета санкций еще в 2023-м.

— Всегда возможны дополнительные санкции, если Кремль будет еще больше обострять ситуацию, — заявил Стано, отвечая на вопрос о принятии новых мер до конца года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По его словам, «незаконные удары по зернохранилищам и портовой инфраструктуре» Украины Брюсселем воспринимаются в качестве эскалации.

24 июля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обвинил Россию в якобы намеренных атаках на зернохранилища и использовании продуктов питания «в качестве оружия». Москва же разъясняла, что цель ударов российских ВС не украинское зерно, а места размещения и пополнения ВСУ западным оружием .

По словам заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, под прикрытием зерновой сделки Киеву удалось накопить в районах своих черноморских портов «значительные военно-промышленные, топливные и складские мощности» . С прекращением сделки у России появилась возможность их зачистить . Так, 23 июля Минобороны РФ сообщило о ракетных ударах по местам производства и подготовки катеров-дронов в районе Одессы. На пораженных объектах, по данным ведомства, находились иностранные наемники.

Впрочем, введение очередного пакета санкций против РФ — лишь дело времени , заметил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. Он также подтвердил, что 12-й пакет может быть принят до конца этого года.

— Я думаю, это было бы логично. Поскольку ЕС отказался отправлять войска, единственными способами показать, что он поддерживает Украину, остаются отправка какого-то количества оружия и санкции , — заявил Мариани «Известиям».

Фото: Global Look Press/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

По словам политика, европейцы осознают, что эффект этих мер недостаточно силен, и они во многом нужны, чтобы продемонстрировать солидарность с Киевом. Отправка боеприпасов и новых единиц техники становится для западных стран все сложнее, добавил он.

— Сторонники поддержки Украины в Европарламенте увидели, что контрнаступление не дает ожидаемых результатов. Три месяца назад они считали, что Украина не может проиграть. Теперь они признают, что Россия может победить, или что конфликт будет заморожен, и абсолютных победителей не будет. Это стало шоком для многих стран , — пояснил Мариани.

За последние полгода ЕС смог принять лишь два новых пакета рестрикций. 11-й одобрили в июне, 10-й — в феврале. При этом в прошлом году всего за десять месяцев ЕС проголосовал аж за девять санкционных пакетов . Очевидно, что теперь процесс согласования позиций стал сложнее. Депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек сообщил «Известиям», что пока в Брюсселе нет четкого понимания, как должны выглядеть новые меры. По его словам, европейские политики ждут результатов текущих боевых действий на Украине.

— В прошлом мы видели, что для введения новых санкций требуется от двух до пяти месяцев. Пока ничего конкретного на столе совета нет . Многое будет зависеть от результата наступления Украины, — заявил Бек «Известиям».

Фото: REUTERS/Stringer

Разные сценарии

Впервые о 12-м пакете санкций заговорили в конце июня. Анонсировали их представители стран Прибалтики и Польши . 23 июня заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что Варшава хотела бы «ликвидировать четыре элемента, которые обеспечивают большие финансовые ресурсы для России».

Правда поляк не уточнил, что имел в виду. Тем не менее, по его словам, Польша планирует добиваться рестрикций в области российской ядерной энергетики . К слову, в конце июня президент Литвы Гитанас Науседа призвал ЕС ввести санкции против «Росатома». До этого против подобных мер активно выступали Франция, Венгрия, а также Болгария. Среди прочего их беспокоят сбои поставок ядерного топлива.

Другая цель возможных санкций — импорт российских алмазов . В Польше признают, что для этого придется преодолеть вето Бельгии. Ведь Антверпен, мировая бриллиантовая столица, остается крупнейшим покупателем алмазов из РФ. Через биржи города проходит до 80% мирового алмазного сырья. По данным торговой ассоциации Antwerp World Diamond Center, около 1,7 тыс. компаний и 4,5 тыс. дилеров покупают и продают алмазы именно в этом городе. «Если удалось, например, убедить итальянцев и греков закрыть порты, то, вероятно, и в этом случае удастся, наконец, выработать решение, приемлемое для всех», — заявил 23 июня замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик. Ранее руководство Бельгии заявляло, что страна готова в целом поддержать введение дополнительных ограничений в отношений российских алмазов.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Впрочем, говорить о точном содержании возможного 12-го пакета санкций пока сложно. Евродепутат Гуннар Бек подчеркивает, что в Брюсселе обсуждают рестрикции против «Росатома», санкции против банковского сектора, дальнейшие действия относительно замороженных активов в ЕС, а также усиление рестрикций против третьих стран, участвующих в параллельном импорте товаров .

Нет понимания, что может включать возможный новый пакет санкций, и в экспертной среде. Профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина не исключает, что ограничения ЕС могут и вовсе включать запреты на импорт российского зерна.

— После прекращения действия черноморской зерновой инициативы формально исчезли ограничения для введения санкций по поставке продовольствия из России , тем более формально напрямую эти меры пока не были введены. Поэтому я не удивлюсь, если будут введены санкции на российское зерно, — заявила эксперт «Известиям».

Фото: ТАСС/Дмитрий Дадонкин

Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев считает, что Москве следует готовиться к постепенному ужесточению санкционного режима.

— Россия должна по определению исходить из худшего сценария и действовать соответствующим образом , не надеясь, что там возобладает осторожная линия. Наши власти это и делают. Еще до начала СВО финансовый сектор много сделал для того, чтобы система была защищена , — сказал эксперт «Известиям».

Несмотря на введенные в прошлом году санкции, российская экономика показала устойчивость и выдержала этот удар, поскольку она готовилась к худшему сценарию, резюмировал эксперт.