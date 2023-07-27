Пакетный полигон: в ЕС допустили новые санкции против РФ до конца года
В Евросоюзе допускают принятие нового пакета санкций против России до конца 2023-го. Об этом «Известиям» сообщили во внешнеполитической службе ЕС. В объединении уже занимаются подготовкой 12-го списка мер. Однако, по словам евродепутатов, пока никакой конкретики нет, и многое будет зависеть в том числе от итогов украинского контрнаступления, которое не дает ожидаемых результатов. Вместе с тем, ужесточение давления на РФ неизбежно — не считая поставок оружия Киеву, это единственный способ продемонстрировать поддержку Украины, отмечают в ЕП. Что может войти в очередной пакет мер — в материале «Известий».
Санкционный зуд
Еврокомиссия не исключает ужесточение антироссийских санкций до конца этого года. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил «Известиям», что в Брюсселе допускают введение 12-го пакета санкций еще в 2023-м.
— Всегда возможны дополнительные санкции, если Кремль будет еще больше обострять ситуацию, — заявил Стано, отвечая на вопрос о принятии новых мер до конца года.
По его словам, «незаконные удары по зернохранилищам и портовой инфраструктуре» Украины Брюсселем воспринимаются в качестве эскалации.
24 июля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обвинил Россию в якобы намеренных атаках на зернохранилища и использовании продуктов питания «в качестве оружия». Москва же разъясняла, что цель ударов российских ВС не украинское зерно, а места размещения и пополнения ВСУ западным оружием.
По словам заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, под прикрытием зерновой сделки Киеву удалось накопить в районах своих черноморских портов «значительные военно-промышленные, топливные и складские мощности». С прекращением сделки у России появилась возможность их зачистить. Так, 23 июля Минобороны РФ сообщило о ракетных ударах по местам производства и подготовки катеров-дронов в районе Одессы. На пораженных объектах, по данным ведомства, находились иностранные наемники.
Впрочем, введение очередного пакета санкций против РФ — лишь дело времени, заметил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. Он также подтвердил, что 12-й пакет может быть принят до конца этого года.
— Я думаю, это было бы логично. Поскольку ЕС отказался отправлять войска, единственными способами показать, что он поддерживает Украину, остаются отправка какого-то количества оружия и санкции, — заявил Мариани «Известиям».
По словам политика, европейцы осознают, что эффект этих мер недостаточно силен, и они во многом нужны, чтобы продемонстрировать солидарность с Киевом. Отправка боеприпасов и новых единиц техники становится для западных стран все сложнее, добавил он.
— Сторонники поддержки Украины в Европарламенте увидели, что контрнаступление не дает ожидаемых результатов. Три месяца назад они считали, что Украина не может проиграть. Теперь они признают, что Россия может победить, или что конфликт будет заморожен, и абсолютных победителей не будет. Это стало шоком для многих стран, — пояснил Мариани.
За последние полгода ЕС смог принять лишь два новых пакета рестрикций. 11-й одобрили в июне, 10-й — в феврале. При этом в прошлом году всего за десять месяцев ЕС проголосовал аж за девять санкционных пакетов. Очевидно, что теперь процесс согласования позиций стал сложнее. Депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек сообщил «Известиям», что пока в Брюсселе нет четкого понимания, как должны выглядеть новые меры. По его словам, европейские политики ждут результатов текущих боевых действий на Украине.
— В прошлом мы видели, что для введения новых санкций требуется от двух до пяти месяцев. Пока ничего конкретного на столе совета нет. Многое будет зависеть от результата наступления Украины, — заявил Бек «Известиям».
Разные сценарии
Впервые о 12-м пакете санкций заговорили в конце июня. Анонсировали их представители стран Прибалтики и Польши. 23 июня заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что Варшава хотела бы «ликвидировать четыре элемента, которые обеспечивают большие финансовые ресурсы для России».
Правда поляк не уточнил, что имел в виду. Тем не менее, по его словам, Польша планирует добиваться рестрикций в области российской ядерной энергетики. К слову, в конце июня президент Литвы Гитанас Науседа призвал ЕС ввести санкции против «Росатома». До этого против подобных мер активно выступали Франция, Венгрия, а также Болгария. Среди прочего их беспокоят сбои поставок ядерного топлива.
Другая цель возможных санкций — импорт российских алмазов. В Польше признают, что для этого придется преодолеть вето Бельгии. Ведь Антверпен, мировая бриллиантовая столица, остается крупнейшим покупателем алмазов из РФ. Через биржи города проходит до 80% мирового алмазного сырья. По данным торговой ассоциации Antwerp World Diamond Center, около 1,7 тыс. компаний и 4,5 тыс. дилеров покупают и продают алмазы именно в этом городе. «Если удалось, например, убедить итальянцев и греков закрыть порты, то, вероятно, и в этом случае удастся, наконец, выработать решение, приемлемое для всех», — заявил 23 июня замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик. Ранее руководство Бельгии заявляло, что страна готова в целом поддержать введение дополнительных ограничений в отношений российских алмазов.
Впрочем, говорить о точном содержании возможного 12-го пакета санкций пока сложно. Евродепутат Гуннар Бек подчеркивает, что в Брюсселе обсуждают рестрикции против «Росатома», санкции против банковского сектора, дальнейшие действия относительно замороженных активов в ЕС, а также усиление рестрикций против третьих стран, участвующих в параллельном импорте товаров.
Нет понимания, что может включать возможный новый пакет санкций, и в экспертной среде. Профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина не исключает, что ограничения ЕС могут и вовсе включать запреты на импорт российского зерна.
— После прекращения действия черноморской зерновой инициативы формально исчезли ограничения для введения санкций по поставке продовольствия из России, тем более формально напрямую эти меры пока не были введены. Поэтому я не удивлюсь, если будут введены санкции на российское зерно, — заявила эксперт «Известиям».
Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев считает, что Москве следует готовиться к постепенному ужесточению санкционного режима.
— Россия должна по определению исходить из худшего сценария и действовать соответствующим образом, не надеясь, что там возобладает осторожная линия. Наши власти это и делают. Еще до начала СВО финансовый сектор много сделал для того, чтобы система была защищена, — сказал эксперт «Известиям».
Несмотря на введенные в прошлом году санкции, российская экономика показала устойчивость и выдержала этот удар, поскольку она готовилась к худшему сценарию, резюмировал эксперт.