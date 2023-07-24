Пять стран ограничили прием переводов через «Юнистрим»

На фоне введения блокирующих санкций США против «Юнистрим» пять стран ограничили прием переводов через эту платежную систему. В службе поддержки организации рассказали, что с 21 июля перечисления стали недоступны в Грузию, Турцию, Грецию, на Кипр и в Израиль. Приостановку трансакций через «Юнистрим» по ряду направлений подтвердил партнер системы — Почта Банк.

Куда не стоит отправлять деньги

Переводы через «Юнистрим» стали недоступны в Грузию, Турцию, Грецию, на Кипр и в Израиль, рассказали в call-центре «Юнистрим». Там добавили: ограничения действуют с пятницы, 21 июля. За день до этого под блокирующие санкции США попали банки «Юнистрим» (оператор и расчетный центр одноименной платежной системы), «Солидарность», Локо-банк и Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ).

Как только ограничения на трансакции в эти страны снимут, они появятся в списке на сайте, отметили в контакт-центре «Юнистрим». По словам его представителей, также в последние дни в Таджикистане и Узбекистане приостановили выдачу переводов в долларах и евро. Получить отправленные средства там можно только в местной валюте. В других государствах подобные ограничения не действуют, отметили в call-центре платежной системы. Там подчеркнули: переводы из России через «Юнистрим» работают, например, в Казахстан, Армению и остальные страны, указанные на сайте.

Приостановку трансакций по ряду направлений подтвердили в call-центре Почта Банка. Там сообщили: отправка перечислений через «Юнистрим» была ограничена в Грузию, Турцию и Израиль. Такая информация на днях поступила от партнера. Однако переводы в целый ряд других стран до сих пор доступны. Среди них — Абхазия, Белоруссия, Великобритания, Вьетнам, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Сербия.

При этом в Почта Банке больше не выдают средства, отправленные через «Юнистрим», можно только перечислить деньги по этой системе, добавили в call-центре кредитной организации.

«Известия» направили запросы в «Юнистрим» и Почта Банк.

Ранее в СМИ сообщали о прекращении работы с «Юнистрим» отдельных банков в странах ближнего зарубежья. Например, такие ограничения ввели армянские Армэкономбанк и Эвокабанк, а также крупнейшие финорганизации Грузии — Bank of Georgia и TBC. В последнем «Юнистрим» пропал из списка платежных систем в приложении.

После объявления новых санкций ограничения также ввели некоторые кредитные организации Кыргызстана. Айыл Банк временно перестал выдавать переводы в долларах, «Компаньон» прекратил принимать входящие и исходящие платежи в американской валюте, а DemirBank заявил о полном прекращении работы с платежной системой.

Об остановке всех операций с «Юнистрим» также заявили казахстанский Freedom Finance Bank, оператор почты Казахстана «Казпочта» и узбекские Халк Банк и Ипотека Банк, отмечали в СМИ.