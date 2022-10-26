Южный поток: Казахстан и Киргизия могут запустить переводы из РФ через СБП

Центробанки Киргизии и Казахстана допустили запуск трансграничных переводов из России через системы быстрых платежей этих стран. Такой вопрос будет рассмотрен, сообщили «Известиям» их представители. В крупнейших российских банках поддержали появление функционала, уточнив, что перечисления в Киргизию и Казахстан в 2022 году выросли в разы. Популярность сервиса будет зависеть от того, как активно зарубежные кредитные организации станут к нему подключаться, полагают эксперты.

Сеть переводов

В Национальном банке Киргизии «Известиям» сообщили, что в рамках интеграционных мероприятий государств — членов ЕАЭС, возможно, будет обсуждаться вопрос осуществления трансграничных переводов через системы быстрых платежей стран-участниц. Сейчас нет каких-то определенных сроков тестирования функционала, уточнили в ЦБ Киргизии.

Своя система мгновенных платежей Нацбанка Казахстана (СМП — аналог российской СБП) внедрена относительно недавно: с момента запуска в промышленную эксплуатацию прошло всего пять месяцев, заявили «Известиям» в ЦБ республики. Там уточнили, что сейчас к системе подключена только часть банков второго уровня, ряд сервисов только запланированы к запуску.

— В связи с этим вопросы интеграции СМП с иностранными платежными системами для совершения трансграничных переводов могут быть рассмотрены после завершения данных процессов с учетом деловых интересов всех участников СМП, — уточнили в Нацбанке Казахстана.

Пилотный проект по трансграничным переводам через СБП, который предполагает взаимодействие на уровне систем двух стран, планируется запустить в конце 2022 года, заявляли «Известиям» в октябре в Банке России. Первые перечисления по номеру телефона будут пропилотированы с Белоруссией, уточняла ранее директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

«Известия» направили запросы в ЦБ РФ и Национальную систему платежных карт (клиринговый центр СБП), а также в крупнейшие кредитные организации Киргизии и Казахстана.

Запуск международных переводов через систему быстрых платежей планирует МТС Банк, сообщил «Известиям» лидер стрима «Денежные переводы» кредитной организации Кирилл Пальчун. Ожидается, что перечисления будут идти в кредитные организации Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Армении в IV квартале этого года. По словам банкира, функционал трансграничных переводов в страны СНГ через СБП будет востребован, поскольку уже сейчас сервисы перечислений по номеру телефона занимают более 40% рынка и активно замещают переводы по номеру карты.

Новикомбанк входит в пилотную группу банков-участников по тестированию трансграничных переводов через СБП, сообщили в кредитной организации. Там уточнили, что сейчас функционал находится в разработке, а запустить услугу для клиентов планируют к концу июня 2023 года. В тестировании сервиса также участвует ВТБ, рассказали там, добавив, что рассчитывают провести пробные операции до конца года. Также в будущем собираются реализовать функционал в банке «Русский Стандарт». В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) и Почта Банке готовы рассмотреть такую возможность.

Обострение спроса

Общий спрос на перечисления в Киргизию и Казахстан в 2022 году вырос, отметили в УБРиР. В МТС Банке зафиксировали увеличение переводов в эти страны втрое, в Почта Банке — в несколько раз (точную цифру не сообщили). По данным «Ренессанс Кредита», в первой половине 2022-го поток переводов в Киргизию и Казахстан составил около 5–10% от общего количества перечислений.

— Функционал трансграничных переводов через СБП в эти страны будет особенно востребован среди граждан, имеющих карты банков этих государств, которые оформлялись для международных оплат. Это позволит переводить деньги по стандартам СБП — мгновенно и удобно, — полагает директор по инновациям банка «Синара» (ранее — СКБ-банк) Виталий Копысов.

Система быстрых платежей в России уже хорошо работает для переводов между физлицами и проведения оплат в адрес юрлиц. Трансграничные перечисления — следующий этап ее развития, считает глава Национального платежного совета Алма Обаева. Она подчеркнула, что для запуска этого функционала необходимо, чтобы на стороне иностранных партнеров всё работало исправно и быстро. Кроме того, важно, чтобы единым идентификатором получателя платежа в этой стране был телефонный номер.

— НСПК предоставляет платформу для реализации трансграничных платежей, но не осуществляет сам трансфер денег. Для перечислений нужно, чтобы российские и иностранные банки открыли друг у друга корреспондентские счета. Для зарубежных финорганизаций это может нести риски вторичных санкций. Исходя из этого решение о подключении к сервису каждый игрок будет принимать самостоятельно, — пояснила Алма Обаева.

По ее словам, вряд ли трансграничные переводы через СБП будут бесплатными, однако комиссия едва ли оттолкнет клиентов: сейчас у россиян осталось не так много возможностей для переводов за рубеж из-за блокировки российских карт Visa и Mastercard, а также прекращения работы с РФ некоторых систем денежных переводов (например, Western Union).

Один из доступных на данный момент способов — это SWIFT-перевод по номеру зарубежного счета через не попавший под санкции банк, добавил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Кроме того, по его словам, по-прежнему работают «Золотая корона» и «Юнистрим».