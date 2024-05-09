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Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении двух украинских БПЛА

Богомаз: силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Клинцовским районом
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Фото: РИА Новости
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два украинских беспилотника над Клинцовским районом Брянской области. Об этом 9 мая сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Клинцовским районом», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

Пострадавших нет, разрушения отсутствуют, добавил Богомаз. Оперативные и экстренные службы проводят работы на месте происшествия.

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Среди пострадавших трое детей

Ранее в тот же день в оперштабе Краснодарского края сообщили об атаках ВСУ на нефтебазу под Анапой. В результате падения беспилотников начался пожар, повреждения получили несколько резервуаров. Для ликвидации возгорания были привлечены 62 специалиста и 20 единиц техники.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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