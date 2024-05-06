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Три атаки дронов ВСУ под Белгородом: семеро погибших и десятки раненых

Среди пострадавших трое детей
Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Утром 6 мая в Борисовском районе Белгородской области беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали две «Газели» с сотрудниками одного из крупнейших производителей свинины в России, ГК «Агро-Белогорье», и легковой автомобиль. В результате удара украинских БПЛА семь человек погибли, 40 получили ранения разной степени тяжести, среди них есть дети. Пострадавших доставили в ближайшие больницы региона для оказания экстренной медпомощи, следственный комитет начал расследование. Днем в понедельник дроны ВСУ атаковали окраину Шебекино, пострадали женщина. Еще три дрона были сбиты над регионом силами ПВО. Подробности — в материале «Известий».

Атака беспилотников под Белгородом: где произошло, пострадавшие

В понедельник, 6 мая, около 7:00 утра в районе села Березовка Борисовского района Белгородской области дроны-камикадзе ВСУ атаковали две «Газели», которые везли сотрудников свинокомплекса ГК «Агро-Белогорье» на работу, и легковой автомобиль, в котором находились дети. По первоначальным данным оперштаба, в результате мощного удара украинских беспилотников погибли шесть человек и более 30 пострадали. Впоследствии стало известно о семи погибших и 40 пострадавших.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил в своем Telegram-канале, какая помощь оказывается пострадавшим.

«Мужчине в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости в настоящий момент проводится операция. Остальные пострадавшие с осколочными ранениями разной степени тяжести бригадами скорой доставлены в медицинские учреждения региона, всем оказывается необходимая помощь», — написал губернатор.

Глава региона также сообщил, что на месте атаки украинских БПЛА работают оперативные службы. Устанавливаются лица, которые могут быть причастны к совершению преступления.

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Фото: t.me/vvgladkov

Следственный комитет начал расследование всех обстоятельств атаки ВСУ, сообщили в пресс-службе СК.

Позже помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов уточнил, что число раненых достигло 40 человек. «По оперативным данным, в результате атаки украинских националистов с применением дронов в Белгородской области 40 человек получил ранения, среди них трое детей. 30 из них, в том числе дети, госпитализированы, 10 получили медицинскую помощь амбулаторно», — отметил он. Кузнецов отметил, что глава Минздрава Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медпомощи всем пострадавшим.

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В пресс-службе «Агро-Белогорье» сообщили, что число погибших при атаке дронов ВСУ увеличилось до семи человек. «В настоящий момент имеется информация о семи погибших сотрудниках Грайворонского и Борисовского свинокомплексов. 15 работников получили ранения различной степени тяжести. Информация по погибшим и раненым будет уточняться», — уведомили в компании.

Автомобили скорой помощи на месте атаки БПЛА в Борисовском районе со стороны ВСУ

Автомобили скорой помощи на месте атаки БПЛА в Борисовском районе со стороны ВСУ

Фото: ТАСС/Елизавета Демидова

Представители агрокомплекса сообщили о готовности оказать материальную поддержку семьям погибших и пострадавшим.

«Семьи пострадавших сотрудников «Агро-Белогорья» могут обратиться за помощью на горячую линию холдинга. В самое ближайшее время родственники погибших получат от компании единовременную выплату в размере 1 млн рублей, для работников, получивших ранения, предусмотрена материальная помощь от 250 тыс. до 500 тыс. рублей», — отмечается в пресс-релизе компании.

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По информации пресс-службы предприятия, сейчас решается вопрос подбора специализированного транспорта для безопасной перевозки работников.

«Агро-Белогорье» входит в число ведущих производителей свинины в России. Компания также занимается молочным животноводством и производством кормов. На крупном предприятии работает около 9 тыс. человек. Всё производство расположено в Белгородской области.

Предприятие «Агро-Белогорье» в Белгородской области 

Предприятие «Агро-Белогорье» в Белгородской области

Фото: ООО «ГК Агро-Белогорье»

ПВО сбили дроны ВСУ в Шебекино

Позднее в понедельник ПВО отразило еще две атаки беспилотников, сбив два, а затем еще три дрона над Белгородской областью. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что один из дронов атаковал окраину города Шебекино. Пострадала мирная жительница, у нее осколочные ранения нижней конечности.

Атаки ВСУ: что произошло в области за последние сутки

Южные регионы России регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.

Белгородский район. 5 мая в селе Красный Хуторок с украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) было сброшено 11 осколочных боеприпасов, в результате чего была повреждена линия электропередачи. В селе Щетинкова атакован инфраструктурный объект связи дроном-камикадзе. По селу Журавлевка выпущено четыре артиллерийских снаряда, а по селу Устинка — 10 артиллерийских снарядов. Существенных разрушений нет.

Атаке ВСУ за последние сутки с помощью дрона-камикадзе подверглось и село Вергилевка. Пострадавших обнаружено не было. Выбиты окна в одном частном жилом доме, повреждены два легковых автомобиля. После воздушной атаки украинских войск разрушения были выявлены в поселке Дубовое — пострадало одно жилое домовладение. В селе Черемошное повреждена надворная постройка.

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Валуйский городской округ. Из ствольной артиллерии было обстреляно село Старый Хутор. Специалисты зафиксировали четыре прилета. Пострадавших нет. Однако осколки снарядов повредили четыре частных жилых дома: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Кроме того, противник атаковал село Новопетровка с помощью трех БПЛА. Обошлось без последствий.

Волоконовский район. 5 мая по хутору Старый было выпущено семь минометных снарядов. Атакован был и хутор Плотвянка — с БПЛА сброшено два взрывных устройства. В обоих населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.

Последствия атаки БПЛА на газозаправочной станции в Шебекино, 3 мая 2024 года

Последствия атаки БПЛА на газозаправочной станции в Шебекино, 3 мая 2024 года

Фото: ТАСС/Елизавета Демидова

Грайворонский городской округ. В селе Мокрая Орловка по инфраструктурному объекту связи с БПЛА было сброшено три взрывных устройства. Обошлось без последствий.

Краснояружский район. Под минометный обстрел попала окраина поселка Прилесье. Всего было установлено 10 прилетов. По территории межлу селами Поповка и Демидовка выпущен один минометный снаряд. На село Колотиловка выпущено три минометных снаряда, а на окраине сдетонировал FPV-дрон. В селе Вязово с БПЛА было сброшено два взрывных устройства. Разрушений и пострадавших нет ни в одном из населенных пунктов.

Шебенкинский городской округ. Атаке ВСУ с помощью шести FPV-дронов подверглось село Муром. В итоге сброса взрывных устройств повреждена линия электропередач. В трех местах произошло возгорание сухой травы, огонь оперативно ликвидировали пожарные. Было выпущено пять минометных снарядов. Серьезных разрушений нет.

Два FPV-дрона повредили инфраструктурный объект связи и линию электропередач в селе Зиборовка. Другой подобный дрон был сбит над этим же пунктом силами территориальной самообороны. В самом Щебекино 5 мая упал и взорвался БПЛА. В результате инцидента никто не пострадал. Есть небольшие повреждения: выбиты окна в одном частном жилом доме и хозпостройке.

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