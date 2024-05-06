При атаке украинского беспилотника в Шебекино пострадала женщина
Украинский беспилотник атаковал окраину города Шебекино. Об этом 6 мая в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Беспилотник упал в частный жилой сектор. В результате детонации поврежден забор домовладения и пострадала мирная жительница», — рассказал он.
По словам Гладкова, женщина получила осколочные ранения нижней конечности. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь.
Ранее в этот день украинские военные нанесли удар беспилотниками по автомобилям ГК «Агро-Белогорье» в Борисовском районе региона. В результате атаки погибли семь человек, еще 40 получили ранения. Следственный комитет (СК) РФ расследует обстоятельства удара.
4 мая в Белгороде погремел взрыв. Пострадали пять человек, повреждения получили 30 частных домов и 10 автомобилей.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.