Число погибших при атаке дронов ВСУ в Белгородской области выросло до семи
Число погибших при атаке дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) автомобилей ГК «Агро-Белогорье» в Белгородской области выросло до семи. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщила пресс-служба компании.
«В настоящий момент имеется информация о семи погибших сотрудниках Грайворонского и Борисовского свинокомплексов», — передает ТАСС.
Представители компании уточнили, что нападение произошло около 07:00 мск на автодороге Грайворон — Березовка — Белгород в районе села Грузское. Так, были атакованы два автомобиля «Газель» предприятия и гражданский легковой автомобиль. В нем, по предварительным данным, находились дети.
Отмечается, что семьи погибших при атаке получат от компании денежную выплату в размере 1 млн рублей. Для работников, получивших ранения, предусмотрена материальная помощь от 250 тыс. до 500 тыс. рублей, добавили в пресс-службе.
Ранее в этот день оперштаб Белгородской области сообщил о шести погибших и более 30 пострадавших в Борисовском районе из-за удара беспилотников ВСУ по автомобилям ГК «Агро-Белогорье». В СК РФ заявили, что ведомство установит все обстоятельства случившегося и причастных к трагедии.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.