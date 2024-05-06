Шесть человек погибли и более 30 пострадали при атаке ВСУ под Белгородом
Шесть человек погибли и более 30 пострадали в Борисовском районе Белгородской области из-за удара беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилям ГК «Агро-Белогорье». Об этом 6 мая сообщил в своем Telegram-канале оперштаб региона.
«В Борисовском районе ВСУ с помощью БПЛА атаковали машины ГК «Агро-Белогорье», перевозившие сотрудников свинокомплекса. В результате пострадали более 30 человек, шесть погибли», — говорится в сообщении.
Губернатор Вячеслав Гладков уточнил в своем Telegram-канале, что пострадали 35 человек, среди них двое детей с поверхностными травмами. Один мужчина получил ранение брюшной полости, врачи оперируют его. Остальные пострадавшие получили разные травмы от осколков, им тоже оказывают медицинскую помощь.
Глава региона рассказал, что пострадавшие ехали в двух «Газелях» и легковом автомобиле. На месте атаки украинских дронов-камикадзе работают оперативные службы.
Накануне Гладков сообщил, что в городе Шебекино упал и взорвался украинский беспилотник. Никто не пострадал, но в частном жилом доме выбило окна. Тогда же под обстрел ВСУ попало село Старый хутор в Валуйском городском округе. Обошлось без раненых.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.