СК РФ будет расследовать гибель шести граждан при атаке ВСУ на Белгородскую область

Следственный комитет (СК) России расследует факт атаки Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории Белгородской области, в результате которой погибли шесть человек и более 30 пострадали. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ в Telegram-канале.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению данного преступления», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ВСУ посредством дронов-камикадзе атаковали два автомобиля, которые перевозили сотрудников сельскохозяйственного предприятия на работу.

Ранее в этот день оперштаб Белгородской области сообщил о шести погибших и более 30 пострадавших в Борисовском районе из-за удара беспилотников ВСУ по автомобилям ГК «Агро-Белогорье».

В свою очередь губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что пострадали 35 человек, среди которых двое детей с поверхностными травмами. Он также рассказал, что все эти люди ехали в двух «Газелях» и легковом автомобиле.

Ранее, 4 мая, глава региона сообщил, что в Белгороде прогремел взрыв. Пострадали пять человек, были повреждены 30 частных домов и 10 автомобилей. Пожарным пришлось тушить два очага пожаров.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.