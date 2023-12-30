Бессильная сторона: Украина перешла к терактам против мирных граждан

Массированный обстрел Белгорода 30 декабря — теракт, совершенный киевским режимом при поддержке и координации западных кураторов. Так очередное военное преступление украинских формирований расценили в Москве. Отчаявшись добиться хоть каких-то результатов на поле боя, ВФУ перешли к излюбленной тактике боевиков - атакам на беззащитных мирных людей. Примечательно, что используются для этого иностранное оружие и запрещенные беоприпасы. Показательна и реакция украинского общества: в местных соцсетях радуются смертям россиян, называя теракт «успехом». Не исключено, что кровавым терактом киевские власти пытаются вызвать ответные шаги со стороны России. Однако армия РФ — в отличие от украинцев — работает только по военным объектам и связанной с ними инфраструктуре, заявили в российском Минобороны. Именно так наши вооруженные силы будут действовать и дальше. В ночь на 31 декабря акт терроризма против мирных граждан Белгорода станет предметом разбирательства на экстренном заседании Совбеза ООН, которое в этот же день запросила Москва.

«Отвлечь внимание от поражений на фронте»

Об обстреле Белгорода со стороны ВСУ, который пришелся по центру города, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Он указал, что попадания были зафиксированы в жилом секторе. В городе была оперативно запущена единая горячая линия по номеру «122» для приема заявок о всех повреждениях и пострадавших.

Вскоре в Минобороны РФ уточнили: для атаки на жилые кварталы украинцы использовали ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства. Большая часть из них была перехвачена российскими средствами ПВО, однако несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет попали по городу.

Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ Фото: РИА Новости/Антон Вергун

Удары пришлись на районы, где находятся кафе и торговые центры — террористы ВФУ явно знали о том, что в предпраздничные дни в этих местах будет много людей. В результате обстрела, по данным Минобороны на 19.50, погибли 14 человек, в том числе три ребенка, пострадали 108 горожан. Пятеро детей и 12 взрослых находятся в тяжелом состоянии.

Президент Владимир Путин распорядился направить в пострадавший от обстрелов Белгород бригаду Минздрава во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, а также группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

В военном ведомстве подчеркнули: в случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами последствия были бы неизмеримо более тяжелыми.

Подготовка МЧС России к отправке спасателей в Белгород Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин/

— Киевский режим, совершивший это преступление, пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать нас на подобные действия. Подчеркиваем, что Вооруженные силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. Будем действовать так и дальше , — заявили в Минобороны.

Справка «Известий» За день до обстрела улиц Белгорода, 29 декабря, российские вооруженные силы нанесли массированный удар по военном целям и объектам инфраструктуры в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе и других городах. В Минобороны России сообщали, что в период с 23 по 29 декабря было нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины. По данным ведомства, поражались объекты военно-промышленного комплекса (ВПК), аэродромная инфраструктура, арсеналы, а также места хранения оружия, размещения войск и иностранных наемников.

В этот же день Россия запросила заседание Совбеза ООН. Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что за терактом в Белгороде стоит Британия, которая в координации с США подстрекает киевский режим к террористическим действиям.

Фото: ТАСС/Павел Колядин

— Лондон, как недавно заявили представители Банковой, запретил киевскому режиму вести переговоры с российской стороной, сделав ставку на "победу на поле боя". В отсутствии малейших шансов улучшить плачевное положение ВСУ "на земле" англосаксы перешли к тактике осуществления терактов против мирных жителей , — заявила Мария Захарова РЕН ТВ.

По словам первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, заседание СБ ООН по Белгороду назначено на 00.00 по Москве 31 декабря.

— Потребовали также присутствия постпреда Чехии — пусть объяснится за поставки его страной боеприпасов, от которых погибают мирные жители, — добавил он.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Белгород группу специалистов центрального аппарата ведомства. Уже возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ — в том числе "Убийство" и "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Фото: ТАСС/Павел Колядин

«В этом террористическом порыве Запад всегда Украину поддерживал»

Ситуацию можно однозначно расценить как спланированный теракт , считает адвокат, член Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, бывший следователь СК Максим Калинов.

— Обстрел был совершен для запугивания и устрашения населения, а также для причинения значительного материального и иных видов ущерба — это основные квалифицирующие признаки теракта, — сказал он «Известиям». — Наказание за это преступление — от 15 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное. Если преступники будут найдены и предстанут перед судом, конечно, речь скорее идет о пожизненном .

С ним согласен доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им Г.В. Плеханова, полковник Александр Перенджиев. Он подчеркнул: случившееся — теракт, и нынешние власти Украины ничем не отличаются от боевиков, несколько десятилетий назад орудовавших на Северном Кавказе. Западные структуры, курирующие ВФУ, будут и дальше пытаться помочь киевским властям, считает он — например, передавать вооружения если не официально, то по теневым схемам .

Фото: РИА Новости/Антон Вергун

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин связал обстрелы мирных городов с невозможностью ВСУ противостоять на поле боя российским военным.

— С армией они совладать не состоянии. А вот беззащитных людей убивать могут, и они это делают. Но наказание их настигнет. Судьба их незавидная — всех этих мерзавцев, — уверен Литовкин.

По его мнению, Киев совершил террористическую атаку в том числе в ответ на успешные действия российской армии, поскольку руководству Украины просто необходимо было сообщить хоть о каких-то «успехах» ВСУ.

ВФУ не смогли добиться ничего в рамках своего "контрнаступления", хотя изначально ожидания были большие, напомнил «Известиям» латышский политолог, общественный деятель Янис Кузинс.

— Поддержка Зеленского снижается как внутри страны, так и за пределами — европейские и американские спонсоры постепенно меняют риторику относительно дальнейшей поддержки Украины, — отмечает он. — Поэтому Киев, по сути, перешел к терактам против мирных жителей, используя западное вооружение. Хотя мы все прекрасно помним обещания, что поставляемое оружие не должно использоваться против гражданских. Зеленскому сейчас просто нечего показать своим спонсорам — на поле боя нет никаких успехов. Поэтому, возможно, власти в Киеве идут на такие шаги.

Фото: Governor of Russia's Belgorod Region Vyacheslav Gladkov via Telegram/Handout via REUTERS

Сейчас важно "понятными для Киева методами объяснить, что такое незаконное ведение боевых действий неприемлемо и будет жестко пресекаться", считает политолог, эксперт по Восточной Европе Кирилл Аверьянов

— Я допускаю, что такое решение Зеленский мог принять без согласования со своим западными партнерами исходя из своего безумия, — говорит он. — В то же время нельзя исключать, что такое согласование было. Этот вопрос требует тщательного прояснения с российской стороны

При этом террористическая тактика уже давно опробована украинцами, напомнил в беседе с «Известиями» первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев.

— Они всегда бьют по мирному населению намеренно. Так было и сегодня в Белгороде, где по кадрам видно, что это вовсе не осколки ПВО, а прицельные ракетные залпы, — подчеркнул он. — Так было и раньше, с 2014-го, в городах Донбасса, которые бомбили чуть ли не ежедневно. И в этом террористическом порыве Запад всегда Украину поддерживал, утверждая, что она имеет право воевать так, как ей вздумается. А один из американских генералов, помнится, даже поощрительно заявлял, что каждый русский должен ложиться спать с опаской.

Фото: ТАСС/Павел Колядин

ВФУ перешли к стратегической обороне и террористическим ударам по территории РФ в связи с провалом своего "контрнаступления", согласен и военный политолог Андрей Кошкин.

— Такие удары они уже пытались совершать по регионам России: Московская область, Курская, Белгородская, Брянская. То есть, эти удары в себе несли попытку поразить жилые кварталы , — напомнил он.

«Мы не бьем по мирному населению»

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал обстрел со стороны ВФУ бессмысленным жестоким терактом, выразил соболезнования родным и близким погибших и выделил для Белгорода бригаду врачей в составе группы Минздрава.

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Губернатор Курской области Роман Старовойт выразил соболезнования белгородцам и заявил, что удары по гражданским объектам абсолютно бессмысленны. «Они направлены лишь на запугивание мирного населения. Уверен, что совершившие преступление против человечности получат своё наказание», — сказал глава региона.

— В результате атаки украинских террористов погибли мирные люди, дети, много пострадавших. То, что произошло, просто чудовищно, — заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Глава региона сообщил, что ранее украинские боевики обстреляли села Кистер и Борщово Погарского района, выпустив более десяти снарядов РСЗО по мирным объектам. В результате погиб ребенок 2014 года рождения.

Фото: Global Look Press/Chumakov Sergey

Резуюмируя, военный политолог Андрей Кошкин обратил внимание, что сообщения об ударах по Белгороду вызвали радость в соцсетях у украинцев — они считают, что «добились успеха, убивая гражданских» .

С ним согласен и политолог Евгений Михайлов, назвавший происходящее «большим позором украинского общества».