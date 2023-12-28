Отступательный потенциал: Залужный раскрыл новую тактику ВСУ

Главком ВСУ Валерий Залужный в ходе своего первого после начала СВО брифинга для СМИ рассказал о причинах, по которым украинская армия отступает, открестился от своего участия в решении властей Украины мобилизовать еще 500 тыс. человек и признал, что о позитивных прогнозах для возглавляемых им сил остается только мечтать. В следующем году генералы Владимира Зеленского планируют втянуть Россию в противостояние на истощение, чтобы отсрочить неизбежный конец киевского режима, полагают эксперты.

«Происходит то, что происходит»

С момента начала СВО Валерий Залужный последовательно отказывался от брифингов и пресс-конференций, объясняя свое молчание необходимостью сосредоточиться на выполнении обязанностей главнокомандующего. Однако провал летнего украинского контрнаступления, политический конфликт с президентом Владимиром Зеленским и скандал вокруг нового законопроекта о тотальной мобилизации вынудили Залужного прервать обет молчания.

Если в начале своей пресс-конференции главком ВСУ еще пытался излучать оптимизм, рассказывая о мужестве своих солдат и безграничной западной помощи, то ближе к финалу заявил, что украинцам не стоит ждать побед в 2024 году. На вопрос журналистки «Что с Марьинкой и Авдеевкой?» украинский главком признал, что Марьинка для Украины навсегда потеряна, а из Авдеевки украинская армия может уйти через два-три месяца.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

— Ведение боевых действий подчиняется своим законам — безразлично, нравится ли это политикам или журналистам. И когда противник (ВС РФ. — «Известия») наносит огневое поражение огромным количеством снарядов, это приносит ему результат. Они уничтожают нашу армию, и происходит то, что происходит, — заявил Залужный.

Главком ВСУ признал, что российская армия сегодня имеет возможность концентрировать силы, артиллерию и авиацию на любом направлении, и она может сделать так, «что за два или три месяца в Авдеевке или где-нибудь еще случится то, что случилось с Бахмутом».

Валерий Залужный назвал свою главную ошибку — думал, что «сможет остановить Россию», и главную текущую цель — сохранение жизней украинских солдат, которых катастрофически не хватает.

— Залужный не стал приукрашивать ситуацию. Он понимает, что приходит конец, — рассказал «Известиям» доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев. — Людей в ходе новой мобилизации они не наберут. Никакого наступления в следующем году у них не получится. А если Запад не будет поставлять людей и технику, то фронт со временем посыпется.

По словам эксперта, проблемы украинской армии связаны с пополнением боеприпасов и военной техники. Причем раньше эта проблема была на первом месте, а сейчас уже на втором — на первый план вышли вопросы комплектования личным составом.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Ротация солдат ВФУ — это обман

Генерал Залужный назвал «войну на истощение» единственной возможностью хоть как-то сдержать наступление российской армии. По его словам, заявленная украинским правительством обязательная демобилизация украинских военнослужащих после 36 месяцев пребывания в зоне боевых действий или после шести месяцев на линии соприкосновения потребует увеличения украинской армии не на 500 тыс. человек, о чем говорил Зеленский, а о двукратном увеличении численности ВФУ, то есть до 1,5 млн человек.

— Люди, которые принимают решение, что обязательная ротация солдат должна происходить через шесть месяцев, должны понимать, что численность войск должна быть увеличена примерно вдвое. И тогда общая численность подготовленных бойцов позволит их ротировать каждые полгода. А если противник откроет новый фронт, нападет с других направлений? — заявил Залужный журналистам.

Вместе с тем Валерий Залужный открестился от участия в подготовке законопроекта, по которому в украинскую армию в 2024 году призовут 500 тыс. граждан. По его словам, его задача — руководить войсками, а решения о том, кто должен идти на фронт, принимают политики, а не генералы. Цифра в 500 тыс. украинцев, по его словам, — это компенсация уже случившихся боевых потерь и прогноз на боевые потери ВФУ в 2024 году. Говоря об оружии и военной технике, Залужный подчеркнул, что украинская армия практически целиком зависит от западных поставок и что он верит, что западные партнеры не подведут Киев в 2024 году, иначе о серьезном сопротивлении России и речи идти не может.

Ранее «Известия» писали, что министр обороны России Сергей Шойгу оценил потери ВФУ почти в 400 тыс. человек.

Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Nazar Furyk

Говоря о планах ВФУ на 2024 год, Валерий Залужный заявил, что никаких планов, кроме как пытаться нанести максимальный урон российской армии, у него нет. По его словам, это единственная возможность сдержать наступательный порыв ВС РФ в Донбассе и на других направлениях.

— Их задача проста и очевидна — уравнять потери, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Если они смогут это сделать, снизив свои и увеличив наши, то тем самым они поставят Россию, как они считают, в безвыходную ситуацию: больших продвижений нет, потери есть, СВО теряет смысл. Высшее американское командование отошло от идеи большого наступления и сплошных побед, теперь задача — держаться насмерть и попытаться истощить российские силы.

Интересно, что оправдания Валерия Залужного перед журналистами за проигранную кампанию 2023 года практически совпали с выводами российских военачальников, подводивших итоги года на этой неделе. И министр обороны России Сергей Шойгу, и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявляли, что украинская военная промышленность полностью уничтожена, а мобилизационные резервы близки к полному исчерпанию. По мнению российского командования, следующий год должен стать переломным для специальной военной операции.