Дырка на границе: Киев намерен призвать украинских беженцев в ряды ВСУ

На Украине начали всерьез обсуждать мобилизацию мужчин, которые уехали из страны. Министр обороны Рустем Умеров говорит, что беженцев «попросят» прийти на призывные пункты. Если они этого не сделают, то подвергнутся санкциям, уклонистам в том числе заблокируют банковские карты и сделки с недвижимостью. В ряде стран при этом уже отреагировали на инициативу, например в Эстонии объявили о готовности пойти Киеву навстречу. Подробности — в материале «Известий».

Что произошло

На Украине всерьез обсуждают мобилизацию мужчин, которые уехали из страны. Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что власти «попросят» этих граждан прийти на призывные пункты. «Мы вышлем им приглашения. Мы еще обсуждаем, что произойдет, если они не придут добровольно», — заявил он, добавив, что речь идет о людях в возрасте от 25 до 60 лет.

В другом интервью Умеров подробнее рассказал о технических решениях. По его словам, украинские власти рассматривают возможность рассылки электронных повесток. «Последние полтора месяца мы консолидировали базы данных. Теперь мы видим, сколько у нас [военнообязанных] на Украине, сколько за границей, проверяем всё это вместе с МИДом», — уточнил он.

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В свою очередь, член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Вадим Ивченко сообщил, что все мужчины, проживающие как в стране, так и за рубежом, должны будут «пройти идентификацию» и получить карточку воинского учета. «Если ты пройдешь и окажешься в перечне подлежащих мобилизации, то, конечно, получишь повестку. А дальше это уже твой выбор. Либо ты возвращаешься назад, либо остаешься там, и это уже будет нарушение закона Украины», — объяснил он.

Ивченко также сообщил, что украинцев, которые не встанут на воинский учет, ограничат в правах. По словам депутата, отказникам не будут предоставлять консульские услуги, «если просрочен паспорт, то нового никто не выдаст». Кроме того, не получится оформить доверенность, а значит, заблокированными окажутся сделки с недвижимостью и другим имуществом. Наконец, уклонистам отключат украинские банковские карты. По данным Ивченко, законопроект вынесут на голосование уже в первых числах января.

Как отреагировали в Европе

Украинские власти не первый раз говорят о мобилизации мужчин-беженцев. В сентябре глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что Киев может попросить другие правительства об экстрадиции этих людей. «У нас очень усилилось направление международно-правовой помощи. Так что в любой фактически стране мира, кроме России, наши правоохранительные органы могут прийти и сделать запросы на их экстрадицию, чтобы привезти в Украину и они несли ответственность», — утверждал он.

Европейские страны, в том числе Австрия, Чехия и Венгрия, тогда категорически отвергли идею. Отмечалось, что для высылки людей нет никаких правовых оснований. Во-первых, массовая экстрадиция невозможна, для рассмотрения дела Киев должен оформлять международный ордер на каждого отдельного мужчину. Во-вторых, Европейская конвенция о выдаче исключает высылку за уклонение от военной службы и дезертирство, то есть любые подобные обращения получат отрицательный ответ.

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При этом сейчас реакция оказалась не такой однозначной. Так, в Германии министр юстиции Марко Бушман пообещал украинцев не выдавать. А вот депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что правительство страны должно помочь киевским властям. По его словам, речь о депортации идти не может, но сократить беженцам пособия вполне допустимо. «Нельзя одобрять, что эти люди отказываются от поддержки своей родины», — сказал он.

Еще более определенно высказались в Эстонии. Глава МВД страны Лаури Ляэнеметс заявил, что Таллин в случае необходимости готов выдавать Киеву тех мужчин, которые подлежат мобилизации. « Мы с удовольствием готовы заключить такой договор и помочь Украине. Мы имеем представление о том, где в Эстонии живут эти люди. Мы готовы оказать содействие в доставке этих людей из Эстонии в Украину, если они в этом нуждаются», — сказал он. При этом уточнил, что всего в республике живут 7,5 тыс. украинцев призывного возраста.

Ляэнеметс также пообещал в ближайшее время внести письменное предложение о заключении соглашения между двумя странами. В свою очередь, начальник департамента пограничной и миграционной политики МВД Эстонии Янек Мяги сообщил, что ведомство обсуждало вопрос экстрадиции с послом Украины, тот о высылке военнообязанных пока не просил. Чиновник при этом пожаловался, что даже в случае поступления запроса у эстонских властей сейчас нет законных оснований кого-либо выдавать.

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В свою очередь, польский журналист Лукаш Важеха говорит, что Варшава приступит к проверкам украинцев призывного возраста. Ранее издание Rzeczpospolita со ссылкой на главное управление полиции писало, что механизм экстрадиции уже отлажен. «Мы задерживаем иностранца, например, для простой придорожной проверки. Наша информационная система показывает, что он является лицом, преследуемым прокуратурой Украины, потому что есть данные Интерпола. Дальше польский суд решает, будет ли экстрадиция», — говорил пресс-секретарь польской полиции Мариуш Чярка.

Что говорят эксперты

Политолог Дмитрий Солонников допускает массовое выдворение украинцев из Европы.

— На самом деле это обоюдовыгодная игра. Да, Украине нужен человеческий ресурс для пополнения ВСУ. Но и европейским странам надоели украинские переселенцы, которые сидят на пособиях и ничего не делают. Я думаю, запросы со стороны Киева будут удобным предлогом, чтобы избавиться от этих людей, — говорит он.

Солонников добавляет, что существует множество правовых препятствий для массовой экстрадиции.

— Быстро всё уладить не получится, но рано или поздно вопросы утрясут. Политическая целесообразность выйдет на первый план. В конце концов никаких правовых оснований не было и для блокировки российских активов, но их тем не менее заблокировали, — подчеркивает собеседник.

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Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько говорит, что речь о массовой высылке украинцев пока не идет.