Меняют пол: к чему приведет мобилизация женщин на Украине

На Украине ужесточают мобилизацию. Сотрудники военкоматов начали приходить с облавами в популярные рестораны, санатории и фитнес-клубы. На законодательном уровне обсуждается мобилизация женщин и снижение призывного возраста для мужчин. Подробности — в материале «Известий».

Мобилизация на Украине: новобранцев ищут в кафе и ресторанах

На Украине продолжаются облавы на призывников. Декабрьским ноу-хау стали визиты военкомов в элитные рестораны, фитнес-клубы и дома отдыха. Так, силовики провели рейд в санатории «Косино» в Закарпатской области. Несколько десятков мужчин в военной форме ворвались на территорию комплекса, перекрыли въезды и выезды, под дулами автоматов выгнали всех посетителей на улицу. Многих отдыхающих, в том числе женщин и пожилых людей, выволакивали из процедурных кабинетов буквально в нижнем белье.

Директор санатория пытался помешать сотрудникам военкомата, те «применили физическую силу», пострадал и адвокат, который снимал происходящее на телефон. В ходе рейда силовики задержали и увезли в неизвестном направлении двух работников «Косино», которые якобы нарушили правила призыва. В администрации санатория сообщили, что акцию организовали военкоматы Закарпатской области и Ужгородского района, в связи с произошедшим подали заявление в полицию.

Фото: соцсети

Вечером 15 декабря силовики пришли в несколько киевских ресторанов, в том числе в популярное заведение «Веранда». Обычным делом стали также рейды по фитнес-клубам. Известно, что многие спортзалы после облав ввели особые инструкции. Они предполагают, что с незваными гостями должны общаться сотрудники-женщины, мужчинам в ходе рейдов рекомендуется прятаться в безопасных зонах. Понятно, впрочем, что в таких условиях многие предпочитают вообще не тренироваться, посещаемость залов резко снизилась.

При этом сохраняются и более привычные формы поиска новобранцев. Так, сотрудники военкомата задержали неизвестного во львовском продуктовом магазине. На кадрах видно, что у мужчины разбит рот, он активно сопротивляется. «Люди, я военнослужащий! У меня трое детей, у одного из них — онкологическое заболевание», — кричит призывник. Силовики, впрочем, неумолимы — хватают свою жертву и волокут в автобус. Появляется также множество других видео работы силовиков на улицах, автозаправках, в кафе и транспорте, мужчин скручивают и насильно увозят в военкоматы.

Мобилизация женщин на Украине: что происходит

На законодательном уровне обсуждается мобилизация женщин. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что об этом говорится в новом законопроекте, который зарегистрируют в парламенте в течение двух недель. По словам парламентария, на боевые должности женщин принимать не будут, «а вот связисты, финансисты, юристы, кадровики, повара и медики в ВСУ нужны». По предварительным данным, женщины будут служить наряду с мужчинами до 60 лет.

Безуглую при этом попросили прописать в законе, чтобы женщин не отправляли на передовую, но та высмеяла идею. «Наши цветочки не рождены для трудностей, пусть их мужики тянут. Нашим цветочкам лучше в Европе», — написала она в соцсети. При этом пообещала, что женщины получат «уникальную отсрочку и право на увольнение» в случае беременности. Кроме того, законопроект предусматривает увольнение или отсрочку кого-то из семейной пары военнослужащих, если у них есть дети, то есть женщины в ряде случаев смогут заменить своих мужей.

Фото: Getty Images/Anadolu

Кроме того, новый закон о мобилизации предполагает снижение возраста призывников с 27 до 25 лет, отменяет ряд отсрочек, в том числе для тех, кто получает второе высшее образование, обязывает всех потенциальных новобранцев самостоятельно, без повестки явиться в военкоматы. Безуглая также сообщает, что уклонистов будут поражать в правах. Подробностей пока не приводится, но по слухам военнообязанных, которые уехали из страны, могут лишить гражданства и собственности.

Параллельно бурную деятельность развили в регионах. Так, в Полтавской области сотрудники военкомата начали ходить по квартирам призывников. «Домоуправления предоставляют доступ к подъездам. Представители центров комплектования заходят в подъезд, стучат в квартиру и уже общаются с гражданином», — рассказал о новой тактике представитель областного военкомата Роман Истомин.

В свою очередь, в Обуховском районе Киевской области оборудуют мобильные блокпосты, на которых будут проверять документы и вручать повестки. Фотографию соответствующего распоряжения опубликовал бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, в документе говорится, что на блокпостах сотрудники военкоматов будут работать вместе с представителями местных органов власти.

О ситуации пишет в том числе западная пресса. Газета The New York Times опубликовала материал, в котором называет украинских военкомов похитителями людей. « Армейские вербовщики становятся всё более агрессивными. Они забирают мужчин с улиц и доставляют их в призывные центры, используя психическое давление и даже физическую силу», — говорится в материале. В качестве примера приводятся истории инвалида детства с психиатрическим диагнозом и мужчины со сломанной рукой, которых хотели отправить на фронт.

Многочисленные претензии украинскую власть, впрочем, не смущают. Так, руководитель Главного управления разведки Минобороны страны Кирилл Буданов заявил, что принудительная мобилизация будет продолжаться. По его словам, в украинской армии служит 1,1 млн человек, но численность тяжело поддерживать из-за потерь. Буданов подчеркивает, что на добровольцев рассчитывать не приходится, потому что все желающие «пришли в первые полгода». «Все болеют за Украину, но все бегут», — жалуется он на нынешних призывников.

Что говорят эксперты о мобилизации на Украине

Политолог Александр Дудчак отмечает, что украинское командование собирается продолжать боевые действия, при этом потери личного состава в ВСУ огромные.

— В таких условиях ужесточение принудительной мобилизации становится единственным выходом. Никаких массовых протестов на Украине я не ожидаю. В стране установлена жесткая диктатура, введено военное положение, любые попытки организовать какие-то публичные акции будут жестоко подавлены. Поэтому каждый украинец будет спасаться самостоятельно. Кто-то попробует сбежать за границу, другие постараются решить вопрос взяткой, — рассуждает он.

Солдаты ВФУ Фото: REUTERS/Thomas Peter

Завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин видит несколько последствий мобилизации женщин.