Задают повестку: как на Украине пройдет новый этап мобилизации
На Украине собираются ужесточить правила мобилизации. В Верховной раде готовят закон, согласно которому сотрудники военкоматов смогут самостоятельно вручать призывникам повестки, сейчас они должны это делать вместе с полицейскими. Кроме того, планируется отменить отсрочки для студентов, получающих второе высшее образование, и родственников инвалидов. Подробности — в материале «Известий».
Что предлагают в раде
В конце ноября на Украине заговорили о дальнейшем ужесточении мобилизации. Так, депутат Верховной рады, секретарь комитета по вопросам обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что готовится специальный законопроект, который позволит расширить полномочия военкомов. В частности, им разрешат самостоятельно останавливать мужчин на улицах, проверять документы и вручать повестки. Сейчас они могут это делать только вместе с полицейскими.
Костенко также сообщил, что законодатели хотят лишить отсрочки студентов, которые получают второе или третье высшее образование. По его словам, многие граждане поступают в вузы только для того, чтобы избежать призыва. «Они и дальше смогут учиться, но их никто не будет освобождать [от мобилизации], отслужат — доучатся», — пообещал он. Раньше эту же идею поддержал министр образования Оксен Лисовой, заявивший, что вузы не должны быть лазейкой.
В свою очередь, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что мобилизуют некоторых родственников инвалидов. «Сейчас право на отсрочку есть у тех, кто постоянно ухаживает за родителями жены. Изменениями предусматривается, что данное право останется только у тех, кто ухаживает за собственными родителями. Отсрочки лишатся также военнообязанные, имеющие жену с инвалидностью III группы, останутся отсрочки только для тех, у кого супруга I или II группы», — заявила она.
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Дмитрий Лубинец анонсировал отмену категории «ограниченно годен». По его словам, призывники могут быть либо годными, либо негодными к военной службе. «Мы зафиксировали много случаев, когда из-за коррупции здоровым гражданам выдавали справки о непригодности. А граждан с многолетними диагнозами признавали ограниченно годными. Это требует урегулирования. Об этом мы говорили на заседании Совета нацбезопасности и обороны вместе с президентом и членами СНБО, я там в том числе докладывал», — сообщил он.
Ожидается, что все эти изменения депутаты одобрят до конца года. Президент Владимир Зеленский говорит, что законопроект готовится при участии главкома ВСУ Валерия Залужного, министерства обороны и экономического блока правительства. «На следующей неделе они все будут комплексно докладывать. Мы должны знать, куда мы должны прийти и какими силами», — заявил он.
Как проходит мобилизация
Анонсированные изменения вызывают ряд вопросов. Так, известно, что сотрудники военкоматов зачастую и сейчас ловят мужчин без помощи полицейских. Украинские пользователи соцсетей выкладывали и выкладывают множество соответствующих видео. Правозащитники и раньше называли действия силовиков незаконными. Теперь, получается, депутат Костенко подтвердил этот тезис, а значит, большинство сотрудников военкоматов должны предстать перед судом.
Кроме того, правовая коллизия возникнет в случае присвоения военкомам полицейских функций. «Сотрудники военкоматов входят в структуру министерства обороны, а не МВД. Военнослужащие занимаются защитой государства от внешнего врага, обеспечивают суверенитет и территориальную целостность. Если они получат полицейские функции, то это уже будет похоже на некую военную хунту, власть военных внутри страны», — рассуждает украинский эксперт полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
Украинские власти, впрочем, эти нюансы не комментируют, до последнего времени они также не называли конечных целей мобилизации. В конце ноября, однако, депутат Марьяна Безуглая сообщила, что ежемесячно Киеву необходимо призывать 20 тыс. граждан Украины.
Известно, что этот план не выполняется. Так, в сентябре военком Полтавской области Виталий Бережной сообщал, что в Полтаве задачу выполнили только на 13%. В Тернопольской области говорили о 7–20% в зависимости от района и города. Губернатор Сумской области Владимир Артюх также жаловался на ситуацию. «В последние три месяца город Сумы провалил поставку мобилизационного ресурса. Вы вдумайтесь, всего 8% военнообязанных отправились в вооруженные силы. Предприятия, учреждения не выполнили задачу», — говорил он.
Причины такой ситуации понятны. Украинское контрнаступление успехов не достигло, боевые действия затягиваются, потери в ВСУ значительные. В связи с этим энтузиазма становится всё меньше. Так, согласно данным украинской генпрокуратуры, за девять месяцев нынешнего года в ВСУ зафиксировали 4,6 тыс. случаев дезертирства и 11 тыс. самовольных отлучек, что в полтора раза больше, чем за весь прошлый год. Кроме того, известно, что за полтора года Украину нелегально покинуло около 20 тыс. призывников, еще столько же мужчин поймали пограничники.
В последнее время сообщения о задержании той или иной группы мужчин на границе поступают почти каждый день. Немало, впрочем, и тех, кому удается сбежать. Так, один из роликов сняли двое мужчин, которым удалось перейти через границу в Карпатах. Оба говорят на русском языке, плачут, обнимают и целуют деревья. Один из них сообщает, что они смогли обойти украинских пограничников, преодолеть заграждения из колючей проволоки и спрятаться от вертолета. «Мы сбежали из Украины», — радуется его спутник.
Что говорят эксперты
Политолог Александр Дудчак отмечает, что мобилизация на Украине не встречает организованного сопротивления.
— Каждый спасается сам по себе. Кто-то пытается сбежать из страны, кто-то прячется на чужих квартирах. Это и понятно. Если мужчины попробуют выйти на какую-нибудь акцию протеста, то их тут же упакуют и отправят на фронт. Наверное, могли бы как-то высказаться женщины и дети, но и это чревато проблемами, этого мы тоже не видим. Соответственно, государство будет и дальше забирать людей, — утверждает он.
Завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин говорит, что Украина сохраняет возможности для дальнейшей мобилизации.
— В стране насчитывается порядка 19 млн человек, среди них довольно много дееспособных мужчин. Но качество этого резерва снижается. Мы знаем, что средний возраст военных ВСУ достиг 43 лет, эти люди не такие физически крепкие, как молодые. Кроме того, давно закончились добровольцы, а призывники, которых заставляют воевать, уступают по своим боевым качествам идейным солдатам, — отмечает он.