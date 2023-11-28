Задают повестку: как на Украине пройдет новый этап мобилизации

На Украине собираются ужесточить правила мобилизации. В Верховной раде готовят закон, согласно которому сотрудники военкоматов смогут самостоятельно вручать призывникам повестки, сейчас они должны это делать вместе с полицейскими. Кроме того, планируется отменить отсрочки для студентов, получающих второе высшее образование, и родственников инвалидов. Подробности — в материале «Известий».

Что предлагают в раде

В конце ноября на Украине заговорили о дальнейшем ужесточении мобилизации. Так, депутат Верховной рады, секретарь комитета по вопросам обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что готовится специальный законопроект, который позволит расширить полномочия военкомов. В частности, им разрешат самостоятельно останавливать мужчин на улицах, проверять документы и вручать повестки. Сейчас они могут это делать только вместе с полицейскими.

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Костенко также сообщил, что законодатели хотят лишить отсрочки студентов, которые получают второе или третье высшее образование. По его словам, многие граждане поступают в вузы только для того, чтобы избежать призыва. «Они и дальше смогут учиться, но их никто не будет освобождать [от мобилизации], отслужат — доучатся», — пообещал он. Раньше эту же идею поддержал министр образования Оксен Лисовой, заявивший, что вузы не должны быть лазейкой.

В свою очередь, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что мобилизуют некоторых родственников инвалидов. «Сейчас право на отсрочку есть у тех, кто постоянно ухаживает за родителями жены. Изменениями предусматривается, что данное право останется только у тех, кто ухаживает за собственными родителями. Отсрочки лишатся также военнообязанные, имеющие жену с инвалидностью III группы, останутся отсрочки только для тех, у кого супруга I или II группы», — заявила она.

Уполномоченный по правам человека Верховной рады Дмитрий Лубинец анонсировал отмену категории «ограниченно годен». По его словам, призывники могут быть либо годными, либо негодными к военной службе. «Мы зафиксировали много случаев, когда из-за коррупции здоровым гражданам выдавали справки о непригодности. А граждан с многолетними диагнозами признавали ограниченно годными. Это требует урегулирования. Об этом мы говорили на заседании Совета нацбезопасности и обороны вместе с президентом и членами СНБО, я там в том числе докладывал», — сообщил он.

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Ожидается, что все эти изменения депутаты одобрят до конца года. Президент Владимир Зеленский говорит, что законопроект готовится при участии главкома ВСУ Валерия Залужного, министерства обороны и экономического блока правительства. «На следующей неделе они все будут комплексно докладывать. Мы должны знать, куда мы должны прийти и какими силами», — заявил он.

Как проходит мобилизация

Анонсированные изменения вызывают ряд вопросов. Так, известно, что сотрудники военкоматов зачастую и сейчас ловят мужчин без помощи полицейских. Украинские пользователи соцсетей выкладывали и выкладывают множество соответствующих видео. Правозащитники и раньше называли действия силовиков незаконными. Теперь, получается, депутат Костенко подтвердил этот тезис, а значит, большинство сотрудников военкоматов должны предстать перед судом.

Кроме того, правовая коллизия возникнет в случае присвоения военкомам полицейских функций. «Сотрудники военкоматов входят в структуру министерства обороны, а не МВД. Военнослужащие занимаются защитой государства от внешнего врага, обеспечивают суверенитет и территориальную целостность. Если они получат полицейские функции, то это уже будет похоже на некую военную хунту, власть военных внутри страны », — рассуждает украинский эксперт полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

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Украинские власти, впрочем, эти нюансы не комментируют, до последнего времени они также не называли конечных целей мобилизации. В конце ноября, однако, депутат Марьяна Безуглая сообщила, что ежемесячно Киеву необходимо призывать 20 тыс. граждан Украины.

Известно, что этот план не выполняется. Так, в сентябре военком Полтавской области Виталий Бережной сообщал, что в Полтаве задачу выполнили только на 13%. В Тернопольской области говорили о 7–20% в зависимости от района и города. Губернатор Сумской области Владимир Артюх также жаловался на ситуацию. «В последние три месяца город Сумы провалил поставку мобилизационного ресурса. Вы вдумайтесь, всего 8% военнообязанных отправились в вооруженные силы. Предприятия, учреждения не выполнили задачу», — говорил он.

Причины такой ситуации понятны. Украинское контрнаступление успехов не достигло, боевые действия затягиваются, потери в ВСУ значительные. В связи с этим энтузиазма становится всё меньше. Так, согласно данным украинской генпрокуратуры, за девять месяцев нынешнего года в ВСУ зафиксировали 4,6 тыс. случаев дезертирства и 11 тыс. самовольных отлучек, что в полтора раза больше, чем за весь прошлый год. Кроме того, известно, что за полтора года Украину нелегально покинуло около 20 тыс. призывников, еще столько же мужчин поймали пограничники.

В последнее время сообщения о задержании той или иной группы мужчин на границе поступают почти каждый день. Немало, впрочем, и тех, кому удается сбежать. Так, один из роликов сняли двое мужчин, которым удалось перейти через границу в Карпатах. Оба говорят на русском языке, плачут, обнимают и целуют деревья. Один из них сообщает, что они смогли обойти украинских пограничников, преодолеть заграждения из колючей проволоки и спрятаться от вертолета. «Мы сбежали из Украины», — радуется его спутник.

Что говорят эксперты

Политолог Александр Дудчак отмечает, что мобилизация на Украине не встречает организованного сопротивления.

Фото: РИА Новости/Евгений Котенко

— Каждый спасается сам по себе. Кто-то пытается сбежать из страны, кто-то прячется на чужих квартирах. Это и понятно. Если мужчины попробуют выйти на какую-нибудь акцию протеста, то их тут же упакуют и отправят на фронт. Наверное, могли бы как-то высказаться женщины и дети, но и это чревато проблемами, этого мы тоже не видим. Соответственно, государство будет и дальше забирать людей, — утверждает он.

Завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин говорит, что Украина сохраняет возможности для дальнейшей мобилизации.