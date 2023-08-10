Облава наоборот: почему на Украине начали разоблачать военкомов

На Украине развернулась масштабная кампания против военкомов разного уровня. За последние две недели правоохранительные органы завели десятки уголовных дел, 15 человек задержали . Основные обвинения — коррупция, выписка фальшивых «белых билетов», избиения подчиненных и призывников. Эксперты говорят, что громкие разбирательства призваны снизить негатив от принудительной мобилизации. «Известия» разбирались в происходящем.

С чего всё началось

Главным фигурантом развернувшейся кампании стал военком Одесской области Евгений Борисов. В июне украинские СМИ выпустили расследование, в котором говорилось, что мужчина за счет взяток и выписки «белых билетов» заработал $4,5 млн. На эти деньги купил виллу в испанской Марбелье и три новых люксовых автомобиля . Кроме того, выписал для своей мамы в Испанию персонального водителя из числа украинских призывников, сам также выезжал за пределы Украины.

В украинском медиапространстве разразился громкий скандал. Усугубился он тем, что именно Одесса прославилась самыми жесткими методами принудительной мобилизации. В соцсетях многократно появлялись видео с задержаниями мужчин на улицах и в транспорте. Сотрудники местного военкомата также врывались в частные дома и дворы, проводили «медосмотры» прямо на месте вручения повестки. Один из последних громких эпизодов — мобилизация в Одессе инвалида детства с эпилепсией. Мужчину признали годным и отправили на фронт, по пути у него случился приступ, он скончался.

Фото: соцсети

В украинском руководстве дело Борисова поначалу хотели замять. Так, спикер ВСУ Наталья Гуменюк сообщала, что служебное расследование не нашло оснований для отстранения военкома. Позже концепция изменилась. Зеленский потребовал уволить виновника скандала, было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обогащении . Известно, что Борисова собирались объявить в розыск, в СМИ циркулировала информация о том, что он то ли уже уехал из Украины, то ли вот-вот уедет.

В конце июля, однако, главу одесского ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине официально называют военкоматы. — Ред.) задержали в Киеве. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук сообщил, что Борисов действительно собирался покинуть Украину, для этого якобы доехал до самого юга Одесской области, где пытался договориться с пограничниками. В этот момент киевские силовики пообещали ему «порешать» все вопросы, если он явится с повинной. «Только очень самоуверенный лох мог на такое повестись… Его вывезли на военном авто в Киев, и Борисов пошел сдаваться. На подходе к зданию ГБР его задержали сотрудники, которых заранее предупредили те, кто обещал «порешать», — рассказал Мосийчук.

Что известно о других эпизодах

После задержания Борисова на Украине начались проверки других военкоматов. Внезапно выяснилось, что в ходе мобилизации происходят многочисленные нарушения. Так, силовики обратили внимание на видео, на котором военком Ровенской области Сергей Луцюк бейсбольной битой избивает подчиненного . Главу ТЦК обвинили в превышении служебных полномочий и задержали. Кроме того, обыски прошли в районных военкоматах Ровенской области. В одном из них нашли восемь пакетов с амфетаминами и «орудия для употребления наркотиков» .

Фото: соцсети

В Полтавской области начальника районного военкомата также задержали за избиение подчиненного. В Закарпатской области главу местного ТЦК поймали за то, что он заставлял призывников строить ему дом . В Донецкой области военкома арестовали по обвинению в коррупции и мошенничестве. Выяснилось, что мужчина оформлял своим подчиненным боевые выплаты, хотя сотрудники находились в тылу. Кроме того, помогал местным бандитам оформлять справки для выезда за границу и уклонения от судебного преследования.

Множество нарушений связано также со взяточничеством. Так, в Киевской области поймали военкома, который за $10 тыс. оформлял потенциальным призывникам пакет документов о непригодности к военной службе. За оформление фиктивных справок задержали также сотрудников ТЦК в Черкасской, Запорожской, Днепропетровской и Волынской областях.

Известно, что всего силовики расследуют 112 уголовных дел в отношении сотрудников военкоматов, за последние несколько недель разоблачили работников 10 военкоматов . В министерстве обороны также сообщили, что получили 2,3 тыс. сообщений от граждан о незаконной деятельности ТЦК.

Для борьбы с коррупцией применяются и другие методы. Например, киевские власти стали активнее тасовать руководителей военкоматов. Так, в конце июля военкома Харьковской области Владимира Арапа назначили главой Луганского ТЦК. В свою очередь, руководителем Харьковского ТЦК стал Виктор Павлюк, который до этого работал в Донецкой области. Идея в том, чтобы назначать военкомами выходцев из других регионов. Считается, что «чужакам» требуется время, чтобы освоиться и выстроить новую коррупционную вертикаль.

Фото: REUTERS/Diego Herrera Carcedo

Кроме того, на руководящие посты стали активнее назначать боевых офицеров. Считается, что они более идейные, менее подвержены коррупции. Так, новым руководителем военкомата Одесской области вместо Евгения Борисова стал полковник Александр Охрименко, который до этого командовал 14-й бригадой ВСУ. Расчеты, впрочем, пока не оправдываются. Собеседники «Известий» в Одессе сообщают, что купить «белый билет» по-прежнему реально, хотя цена выросла с $5 тыс. до $6,5 тыс.

В чем причина кампании

Причин начавшейся кампании несколько. С одной стороны, на Украине крайне негативно относятся к принудительной мобилизации. Согласно закрытым соцопросам, уровень неприятия достигает 80%. Ситуация усугубляется нарастающим пессимизмом в связи с неудачами ВСУ. В таких условиях команде Зеленского понадобился некий громоотвод, чтобы вывести из-под подозрения руководителей государства, на эту роль выбрали военкомов.

Кроме того, кампания важна для внутриполитической борьбы. Политтехнологи Офиса президента стараются увязать возникшие скандалы с главкомом ВСУ Валерием Залужным, которого считают возможным оппонентом действующего президента. Сам Зеленский в конце июля именно от Залужного требовал уволить военкома Борисова. Парадокс при этом состоит в том, что в действительности территориальные центры комплектования подчиняются не главкому ВСУ, а главкому Сухопутных войск Александру Сырскому. Тот, однако, считается любимчиком Зеленского и в связи с нынешними скандалами никак не упоминается.

Фото: соцсети Мобилизация на Украине

Политолог Александр Дудчак говорит, что кампания против военкомов призвана также ужесточить правила мобилизации.

— Украинская коррупция позволяла избежать призыва людям с деньгами и связями. Сейчас режим Зеленского хочет прикрыть все возможные лазейки. Теперь часть военкомов, видимо, перестанет оформлять «белые билеты», другие повысят расценки. Радоваться тут нечему, Киев пытается как можно больше мужчин отправить на убой, — отмечает он.

Завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин говорит, что за последние полтора года украинские военкомы значительно обогатились, такая ситуация не устраивает других чиновников.