В начале недели было опубликовано очередное исследование, посвященное демографической ситуации на Украине. Анализ, проведенный Джеймстаунским фондом (JF, организация признана нежелательной в РФ), показал, что с 1991 года население страны уменьшилось в 2,5 раза. Причем фактор специальной операции оказался отнюдь не определяющим. Каковы причины и последствия этой тенденции, и есть ли способы ее замедлить , разбирались «Известия».

Несть числа

Следует оговориться, что любые исследования относительно изменения численности и структуры украинского населения во многом очень приблизительны. В первую очередь из-за отсутствия на этот счет официальных данных. Единственная за всю историю суверенной Украины перепись была проведена в 2001 году. Тогда было насчитано 48,457 млн человек, то есть на 4 млн меньше, чем на момент принятия независимости.

Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

За следующие 20 лет было опубликовано несколько аналитических обзоров, а в 2019 году проведена «электронная перепись». По ее итогам было зафиксирована цифра 37, 289 млн человек — без учета жителей ДНР, ЛНР и Крыма (вместе — около 5,7 млн человек). Таким образом, убыль составила 18%. В то же время целый ряд экспертов и официальных лиц неоднократно заявляли о фальсификации результатов переписи и о том, что реальная численность населения Украины гораздо меньше , а динамика — негативнее. Число граждан страны на тот момент оценивалось в районе 30 млн человек.

Результаты исследований, проведенных после февраля 2022-го, и официальной статистики по понятным причинам различаются еще больше. В опубликованном в начале июня докладе Украинский институт будущего (УИБ) обозначил цифру в 29 млн человек. Однако директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова еще в декабре заявила, что уже в 2017 году украинцев было не больше 28 млн.

В последнее время, на фоне новой волны миграции, появились оценки в западной прессе, и они еще более мрачные. Один из наиболее влиятельных военных в администрации Трампа Дуглас Макгрегор и вовсе заявил, что граждан Украины на территории страны осталось меньше 20 млн. К похожему выводу приходят эксперты в уже упомянутом отчете Джеймстаунского фонда.

Фото: Global Look Press/Christoph Soeder

По мнению экспертов, сокрытие реального числа граждан происходит уже давно, и это результат осознанной политики Киева. Власти таким образом, во-первых, искусственно искажают ряд социально-экономических показателей, напрямую зависящих от показателя численности, как, например, ВВП на душу населения, потребление ресурсов или реальный объем мобилизационного ресурса. Во-вторых, такого рода манипуляции открывают обширные возможности для воровства государственных средств или финансовой помощи извне.

Ах, уехали

Реальные масштабы эмиграции украинцев как ключевого фактора убыли населения еще менее поддаются объективному вычислению. Достоверной статистики по этому вопросу Киев давно не публикует. По данным, приведенным в отчете УВКБ ООН, в июле было зарегистрировано 6,231 млн беженцев с Украины. Однако этот документ учитывает лишь официально подтвержденную информацию. Германское аналитическое агентство сообщает о 7,9 млн беженцев. Приблизительно те же данные приводят некоторые американские аналитики: совокупно 11 млн, распределенных в основном между Россией, Германией, Польшей, Великобританией, Испанией, Италией, Францией и Румынией.

Фото: Global Look Press/Dinendra Haria

Как показывает практика Сирии и стран Северной Африки, чем дольше будет длиться конфликт, тем меньше будет шансов на то, что покинувшие Украину граждане захотят вернуться домой. Reuters в своем исследовании указывает, что о готовности «хоть сейчас» купить обратный билет заявляет лишь 10% уехавших. Польский ресурс Onet и вовсе пишет о 95% украинских мигрантов, стремящихся навсегда остаться в принявших их странах. Более того, их родственники готовы к ним присоединиться, после того как вновь откроют границы. В реальности эта цифра, конечно же, меньше. Немецкий аналитический центр Stastista в своем декабрьском исследовании сообщил о 37% таких украинцев.

Динамика смерти

Стремительные темпы сокращения населения прогнозировались еще до начала СВО. Опираясь на данные уже упомянутой электронной переписи, ООН предрекало к 2050 году уменьшение числа украинских граждан на 13 млн человек. Очевидно, что этот прогноз уже сейчас должен быть существенно пересмотрен.

Фото: Global Look Press/Cecilia Fabiano

Впрочем, даже если представить, что Украина внезапно вступит в эпоху социальной стабильности и все покинувшие ее граждане вернутся домой, это практически никак не скажется на тенденции к резкому сокращению населения из-за катастрофической ситуации с рождаемостью. Коэффициент фертильности в стране упал до 0,7 (прирост населения происходит, если величина параметра больше двух). Причем этот показатель ежегодно снижается на 7% начиная с 2013 года. Государственная же политика по выравниванию коэффициента рождаемости требует очень серьезных затрат (пример России в этом смысле показателен), и главное — сохранения соответствующих социально-экономических условий на протяжении длительного времени. Ни того ни другого в украинском государстве не было и нет.

Друзья не дремлют

Апрельский отчет Eurostat показал, что к 2100 году население Польши сократится с нынешних 37,6 млн человек до 29,5 млн. На фоне того как «стареющие» Франция и Германия впервые за долгое время показывают прирост населения (отметим — трудоспособного) за счет иммигрантов, Польша становится одним из лидеров по сокращению числа граждан среди стран ЕС. Эта тенденция в контексте весьма шаткого состояния экономики для Варшавы грозит далекоидущими последствиями. Старение населения с каждым следующим поколением усиливает давление на всю финансовую систему страны.

Фото: TASS/Zuma

Украина в свете известных геополитических планов Варшавы и культурной близости выглядит лучшей (хотя и временной) альтернативой «германского» плана и к тому же открывает определенные электоральные возможности. В некотором смысле желания польских властей и украинских мигрантов совпадают. Согласно заявлению МВД Польши, более миллиона мигрантов с Украины намерены остаться в этой стране «надолго». По разным данным, от 28% до 38% хотели бы остаться навсегда. Польские элиты действительно обсуждают вопросы адаптации и полонизации украинского населения, подчеркивает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт Валдайского клуба Дмитрий Офицеров-Бельский.

— Несмотря на консервативность польского общества и приверженность семейным ценностям, демографическая ситуация в стране очень плохая. Коэффициент рождаемости находится на историческом минимуме. С одной стороны, аспект замещения этого провала за счет украинцев действительно обсуждается. После Второй мировой украинцы, жившие на пограничных с СССР территориях Польши, были переселены на запад страны, и их «конвертация» в поляков прошла весьма успешно. С другой, существуют известные культурно-исторические вопросы, и они до сих пор не решены. К тому же будут ли поднимать польскую демографию вчерашние мигранты — тоже большой вопрос, — отметил эксперт.

Демографическое пике, в котором находится Украина, во многом является показателем не менявшегося годами отношения политических элит страны к судьбе украинской государственности. Как заявил «Известиям» секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, «союзники» Киева также не испытывают иллюзий относительно будущего Украины.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Украина требуется американцам только в качестве объекта нещадной эксплуатации имеющихся природных ресурсов без традиционного населения. Следуя такой неонацистской линии, Вашингтон уже превратил ее в территорию, которую миллионы людей массово покидают, стремясь найти за границей защиту от социально-экономических проблем и профашистских притеснений. 30 лет потрясений, организованных на Украине Вашингтоном, привели к сокращению населения вдвое. А сегодня Белый дом с легкостью идет на продолжение войны с Россией до последнего украинца. При этом сохранение Украины в качестве государства в планы США не входит», — отметил спикер.