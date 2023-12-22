Антироссийский пакт: Британия и Украина придумали новый план по борьбе с РФ

План на 10 лет

«Британия будет использовать свой военно-морской опыт, чтобы помочь Украине контролировать Черное море в рамках десятилетнего пакта о безопасности, который будет подписан в ближайшие недели. Меморандум о взаимопонимании связывает Лондон обещанием «поддерживать Киев в борьбе» против России, предоставляя военную поддержку, в основном боевые единицы ВМФ, а также финансовую помощь и обмен разведданными», — сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на высокопоставленные источники.

Собеседники газеты не уточнили, какое именно оружие собираются отправить британские власти своим украинским коллегам в рамках этого пакта. Отмечается только, что это будет как наземное оружие, так и авиасредства.

В основе будущего соглашения будет лежать недавнее заявление о том, что Британия совместно с Норвегией возглавят нов ую морскую коалицию по поддержке Украины на море. «Новая коалиция будет оказывать долгосрочную поддержку Украине, включая обучение, оборудование и инфраструктуру для укрепления безопасности в Черном море», — сообщили в минобороны Соединенного Королевства.

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В министерстве считают, что в долгосрочной перспективе коалиция поможет Киеву «сделать военно-морские силы более совместимыми с НАТО». Британский министр обороны Грант Шаппс также распорядился передать Киеву два корабля-тральщика Королевского военно-морского флота — минно-поисковые суда класса Sandown (MCMV).

Коалиция планирует сотрудничать с Украиной в обучении быстрому развертыванию в Черном море, повышении боеготовности морской пехоты для защиты прибрежных районов.

Как пишет The Telegraph, планируется, что пакт будет направлен на предоставление Киеву после окончания конфликта гарантий, «которые в случае необходимости позволят отразить повторное нападение Москвы, включая увеличение поставок оружия и возобновление санкций».

Заняли место США

Таким образом, Великобритания стала первым государством, заключившим с Украиной договор о безопасности. Последние полгода Киев ведет такие переговоры о двусторонних соглашениях с тремя десятками стран.

Изначально планировалось, что первой страной, подписавшей такой документ с Украиной, станут Соединенные Штаты, а их примеру последуют другие. Но американские власти пока не могут договориться даже о предоставлении дальнейшей финансовой помощи Киеву в следующем году. Место Вашингтона решил занять Лондон.

В публикации отмечается, что для помощи Киеву в контролировании Черного моря Лондон «будет использовать свой военно-морской опыт», поскольку Британия «до сих пор является одной из самых мощных военно-морских сил в мире».

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«Британия надеется использовать свою морскую мощь и знания для дальнейшего наращивания военно-морской мощи Украины», — сообщается в статье.

Королевский флот уже обучает украинские кадры размин ированию с использованием беспилотных подводных лодок, обезвреживанию морских бомб, мин-ловушек и минных заграждений на глубоководных путях, а также десантным операциям. Помимо этого, Лондон уже начал поставки Киеву корабельной модификации ракет Brimstone.

Отмечается, что советник по национальной безопасности Великобритании Тим Бэрроу недавно в Брюсселе провел секретные переговоры с главой офиса президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком, на которых обсуждался британский пакт.

С 2022 года Британия уже дважды предоставила Киеву военную помощь в размере £2,3 млрд. В 2024 году страна планирует вновь отправить такую же сумму.

В рамках соглашения также планируется продолжить программу подготовки для украинских военных на британской территории Operation Interflex, в рамках которой подготовку прошло свыше 30 тыс. украинцев.

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Пессимистичные прогнозы

В преддверии подписания пакта между Киевом и Лондоном на Западе царят невеселые настроения. В США демократы и республиканцы не могут договориться о выделении $61 млрд помощи Украине, а лидеры ЕС не смогли оперативно согласовать предоставление €50 млрд.

В Вашингтоне также заявили, что Пентагон может выделить лишь последний, финальный пакет помощи, а после этого не будет способен снабжать Киев оружием, если только конгресс внезапно не договорится.

Помимо этого, на Западе стали более пессимистично относиться к ситуации на Украине после провала контрнаступления. В СМИ стали рассматривать разные варианты заморозки конфликта и планы дальнейших действий.

На этом фоне дело в свои руки решил взять Лондон. «Пакт продемонстрирует нашу приверженность сохранению Украины в борьбе», — приводит The Telegraph слова одного из высокопоставленных собеседников.

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В настоящее время Британия занимает третье после США и Германии место по объемам предоставления финансовой помощи на военные нужды Киева. С 24 февраля 2022 года по конец октября 2023 года Лондон выделил Украине €6,6 млрд, в то время как Берлин — €43,9, а Вашингтон — €17,1 млрд.

К тому же, как заверил глава британского внешнеполитического ведомства Дэвид Кэмерон, Лондон «будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется». На это заявление сразу отреагировали в Кремле. По мнению официального представителя президента РФ Дмитрия Пескова, такой подход в итоге будет невыгодным для самой Британии.

«Эта позиция будет приводить к истощению ресурсов и к вовлеченности этих стран в украинский конфликт. Эта позиция не может изменить ход событий», — прокомментировали в Москве.

Последовать примеру Лондона

По словам директора Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елены Паниной, учитывая содержащиеся в пакете обещания о послевоенных гарантиях безопа сности, возникают предположения, что в Британии «уже не очень верят в победу ВСУ». « Иначе зачем антироссийские санкции? Но при этом они считают, что Украина как некое квазигосударственное образование сохранится. Лишний аргумент в пользу того, что сохранение украинской государственности противоречит интересам России», — полагает эксперт.

Политолог также задается вопросом, «где за последние десятилетия «владычица морей» могла наработать» опыт, чтобы обучать ВСУ морским десантным операциям и разминированию морских путей.

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«Что касается ситуации в целом, то Британия продолжает стратегию расширения «окон Овертона». Сама она может дать Киеву весьма ограниченную поддержку, но прецедент подписания «пакта о безопасности» должен сподвигнуть других игроков Глобального Запада, более состоятельных в плане ВПК, финансов и военных ресурсов, сделать то же самое», — предупредила специалист.

План есть, кораблей нет

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил в беседе с «Известиями», что планы Лондона делиться военно-морским опытом с Киевом «являются глупостью».

«Смешно всё выглядит, потому что у Великобритании-то флот есть, а у Украины его нет. Как английские моряки будут делиться опытом с Украиной, непонятно», — задается вопросом специалист.

Он добавил, что, получив деньги на эту цель, англичане могут провести несколько брифингов, занятий с украинскими моряками. «Но кораблей у Украины нет. Поэтому весь опыт этот насмарку. Это всё — попытка поддерживать напряжение такое, что вот мы, англичане, можем. Но времена [английского капитана Сэра Фрэнсиса] Дрейка уже прошли, поэтому делиться англичанам нечем с Украиной», — резюмировал Литовкин.

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У Киева и Лондона уже есть соглашения о глубоком сотрудничестве в разных сферах, в том числе по вопросам безопасности, отмечает в беседе с «Известиями» доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.

— В частности, Б ритания и Украина уже договаривались и о помощи британцев в модернизации украинского флота, и о базе в Николаеве. Вспоминаются идеи Бориса Джонсона о формировании мини-НАТО с участием Украины, поддержка британцами Крымской платформы, — пояснила политолог.

По мнению эксперта, в этом видится стремление замкнуть украинский кейс на себя.