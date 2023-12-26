Perpetuum мобилизация: киевская реформа не усилит ВСУ

Изменение системы мобилизации, которое задумали в Киеве, связано с большими потерями в рядах ВСУ, однако этот шаг вряд ли окажет влияние на ход спецоперации , заявили «Известиям» в МИД РФ. Помимо снижения возраста призывников, военное командование Украины получит возможность набирать людей III группы инвалидности, среди которых, например, есть больные с ампутированными конечностями или серьезными нарушениями работы внутренних органов. Подробнее о попытках Киева решить проблемы на поле боя — в материале «Известий» .

Украине не хватает 500 тыс. солдат

В Верховную раду внесен проект закона об отдельных вопросах мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Этот документ ужесточает правила мобилизации, а точнее — фактически создает систему рекрутинга новобранцев в ВСУ взамен действующей , которую, по сути, многие называют охотой сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования) на призывников.

Голосование по законопроекту в первом чтении в Раде планируется до середины января, после принятия он вступит в силу через месяц.

Президент Украины Владимир Зеленский при этом ранее говорил о планах военного командования призвать на службу в ВСУ до 500 тыс. человек . Сами власти объясняют такое большое число тем, что Киев планирует пополнение рядов армии не на месяц или два, а на более продолжительный период времени.

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Секретарь комитета по обороне Верховной рады Роман Костенко более прямолинеен: полмиллиона человек необходимы киевскому режиму, чтобы восполнить потери и сформировать новые подразделения . По оценке министра обороны России Сергея Шойгу, потери украинской армии с начала спецоперации составили 383 тыс. убитыми и ранеными.

Документ предполагает снижение призывного возраста по мобилизации с 27 до 25 лет . Сейчас те, кто младше, могут быть призваны только по их согласию. Те же, кто не достиг 25 лет, должен будет пройти базовую военную службу, которая продлится до пяти месяцев . Как будет устроена новая форма подготовки солдат, еще только предстоит решить украинскому правительству.

Кроме того, в случае принятия закона все граждане Украины призывного возраста (18-60 лет) будут обязаны иметь при себе военно-учетные документы и по требованию представителей ТЦК предъявлять их.

В последние недели активно обсуждалась вероятность призыва на военную службу женщин, однако в тексте документа нововведений в этом направлении нет : на воинский учет обязаны встать только женщины-медики и фармацевты. Вступить в ВСУ на добровольных началах женщины, не обладающие военно-учетными специальностями, могут наравне с мужчинами.

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Без руки, без глаза — годен

В случае принятия закона все граждане Украины должны будут в течение 30 дней уточнить свои персональные данные: адрес проживания, номер телефона, электронную почту . Причем норма эта распространяется и на тех, кто находится за границей: всю информацию надо будет передать, обратившись в ТЦК по официальной электронной почте или по телефону.

Есть и требование ко всем мужчинам призывного возраста: « военнообязанные в течение 60 дней с даты начала мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продления обязаны уточнить свои данные через ТЦК , центр административных услуг или электронный кабинет призывника».

Сейчас мобилизация на Украине продлена до 14 февраля 2024 года, и мало оснований полагать, что при продолжении боев Зеленский ее не пролонгирует . Если к этому моменту законопроект вступит в силу, значит, все военнообязанные украинцы в течение 20 дней после 14 февраля должны встать на учет, даже при условии, что повестка не приходила.

Для нарушителей предусмотрены «временные меры», в основном, связанные с ограничением лиц в возможности использовать различные услуги: запрет на выезд за границу, на операции с имуществом, управление автомобилем, выдачу кредитов, получение льгот от государства.

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Усиливается и ответственность за нарушение правил мобилизации . Например, отказ от прохождения военно-лечебной комиссии может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет .

К слову, законопроект предполагает отмену отсрочки для инвалидов III группы, основанием для освобождения от мобилизации сохранятся только инвалидность I и II групп . Примечательно, что на Украине к III группе относятся люди с одним глазом, одной почкой, отсутствующим пальцем, ампутированной конечностью, дефектом челюсти, который не позволяет нормально жевать, карликовостью и другими достаточно серьезными недугами.

Сам по себе этот пункт указывает на большие сложности с набором в ВСУ. 26 декабря главком Валерий Залужный и вовсе заявил, что видит смысл оставить только две категории годности — годен и не годен, а не оперировать понятиями инвалидности. « Избавиться от такого понятия, как «ограниченно годный» . И соответственно, когда мы дадим ответы себе на эти вопросы — годен или не годен, мы поймем, есть нам смысл дальше оперировать такими понятиями как инвалид II и III группы», — сказал он.

Также отсрочки лишились студенты, получающие второе высшее образование . Тех, кто получают его впервые, новые положения законопроекта не касаются.

Кроме того, планируется внедрить систему рассылки повесток через электронные кабинеты, по электронной почте. Это в дополнение к отправке повесток по обычной почте, а также к их вручению лично в руки.

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Зеленский против Залужного

То, что происходит сейчас на Украине по вопросу изменения системы мобилизации, — это констатация факта, что «Киев уже утилизировал 500 тыс. человек», и новое вливание в ряды ВСУ требуется, чтобы поддерживать военное противостояние с Россией , заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

— Сейчас основная часть усилий, которые предпринимаются украинскими политиками, — это спихивание ответственности на того, кто же инициатор этого нелицеприятного действа . То ли это Зеленский как политик. То ли это премьер-министр [Украины Денис Шмыгаль], который подал этот документ и которому нечего терять: его политический рейтинг — ноль. То ли это Залужный, которого срочно нужно понизить в рейтингах, потому что он слишком уж маячит на горизонте для Зеленского, — сказал Мирошник.

Действительно, изменение системы мобилизации, которое Киев затеял по вполне понятным объективным причинам, может использоваться Зеленским и в своих целях. Популярность президента падает, тогда как главкома — как минимум держится на высоком уровне . В декабре Залужный пользовался доверием 82% украинцев, Зеленский — только 72%.

Такой расклад, очевидно, стал одной из ключевых причин, по которым Зеленский отказывается назначать выборы президента — по графику они должны пройти в 2024 году. При этом ужесточение правил мобилизации бьет напрямую по Залужному, и это парадоксальным образом выгодно президенту и его окружению.

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Global Look Press/Ukraine Presidency

Принятие законопроекта может привести к другой проблеме для Киева, которая в будущем станет для него ограничивающим фактором: переход к такой глобальной системе обернется тем, что Украина лишится последнего мобилизационного потенциала , говорит «Известиям» политолог Андрей Суздальцев.

— Люди просто сбегут. Они и сейчас бегут, и в немалой степени в Россию. И если эта реформа будет осуществлена, это обескровит Украину : это будет страна женщин, детей и стариков, — считает эксперт.

Катастрофично для Украины в нынешней ситуации то, что людей в армию набирают не для планирования и проведения дальнейших операций, а «чтобы заткнуть дырки на фронте», продолжает Суздальцев. В конечном счете все эти усилия вряд ли дадут результат: такие планы не принесут много изменений на поле боя, а по рейтингу властей ударит, независимо от авторства проекта.

Не повышает новый законопроект и прозрачности процесса рекрутинга в ВСУ , считают в российском МИДе. «Все понимают, что, кроме ужаса со стороны населения, этот законопроект ничего не вызовет. Поэтому детали самого текста документа не столь сильно важны для населения. Все понимают, что это закончится тотальными облавами и попытками загнать в окопы полмиллиона человек», — сказал Родион Мирошник.

Фото: REUTERS/Inna Varenytsia

По словам дипломата, речь идет не об усилении позиций Киева на международной арене, а «о выполнении условий договора ».

— Запад дает деньги и вооружения, Украины дает «мясо», живую силу . То, что Украина пыталась компенсировать своей живой силой отсутствие или недостаточное вооружение — это в данном случае никого не интересует. Поэтому ни о каком усилении дипломатических возможностей Киева здесь речи не идет. К примеру, взятие Марьинки очень серьезно ударит по дипломатическим возможностям и вере в то, что Украина может хоть как-то оправиться после провального контрнаступления , — добавил Мирошник.

Валерий Залужный 26 декабря подтвердил, что военнослужащие ВСУ покинули Марьинку, о чем днем ранее заявили в МО РФ. Киев еще сутки не подтверждал этой информации.

Но ключевая сложность для Украины проявится на этапе попытки собрать заявленное количество мобилизованных, считает Андрей Суздальцев.

Главком Валерий Залужный Фото: Global Look Press/Eugen Kotenko

— Про мотивацию мы вообще не говорим: хотели бы — пошли бы добровольцами. Но даже если 500 тыс. человек, действительно, будут набраны, их надо будет обучить, одеть, обуть , обеспечить современным оружием, дать навыки владения им, обкатать на полигонах и только после этого посылать в бой, — сказал он «Известиям».