 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин спрогнозировал рост ВВП России на 3,5% по итогам года
Мир
Лукашенко заявил об осознании Зеленским необходимости договориться с РФ
Мир
Лукашенко назвал Борреля не имеющим отношения к политике человеком
Авто
Путин освободил новые регионы от обязательного ОСАГО еще на год
Мир
Рогов допустил создание на Украине подземных военных производств
Экономика
Путин оценил долю торговли в нацвалюте между странами ЕАЭС в более 90%
Происшествия
В Нижнем Новгороде подросток принес в школу игрушечный пистолет и нож
Экономика
Участники СВО смогут обратиться за кредитными каникулами до конца 2024 года
Армия
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки
Мир
Украинец рассказал о повышении цен на нелегальный выезд из страны на 300%
Мир
Священник назвал неуместной провокацией «однополый» рождественский вертеп в Италии
Мир
Студенты в Белграде в рамках акции протеста перекрыли центральную улицу
Общество
В Назрани прошел новогодний спектакль для детей из 350 семей участников СВО
Общество
Правоохранительные органы начали проверку видео с вечеринки Блиновской
Экономика
Путин в шутку попросил Лукашенко поставить в РФ куриные яйца
/

Взяли и сделали: как освобождение Марьинки повлияет на ход СВО

Противника отодвинули от Донецка, но снять угрозу обстрелов может лишь дальнейшее успешное наступление, отмечают эксперты
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Об освобождении Марьинки — одного из важнейших рубежей обороны ВФУ в Донецкой области — Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину в Санкт-Петербурге, после торжественной церемонии подъема Андреевского флага на ракетном фрегате «Адмирал Головко». За девять лет Вооруженные силы Украины превратили поселок в мощнейший укрепрайон с бункерами, подземными ходами, большим количеством артиллерии, которая постоянно обстреливала Донецк. Почему освобождение небольшого населенного пункта стоит отдельного доклада министра обороны Верховному главнокомандующему, какие перспективы оно открывает для российского наступления на этом направлении — в материале «Известий».

Рубеж взят

Доклад Сергея Шойгу прозвучал в ходе короткого совещания с президентом в командирской каюте нового фрегата. По словам министра обороны, Марьинку накануне полностью освободили от ВФУ подразделения 5-й бригады первого армейского корпуса и 150-й Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии.

— Сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка, это 5 км юго-западнее Донецка. За девять лет Вооруженные силы Украины сделали там мощнейший укрепрайон, который соединяли и подземные ходы, и фактически на каждой улице свои хорошо укрепленные и довольно хорошо защищенные от всех ударов как с воздуха, так и полевой артиллерии сооружения, долговременные огневые точки, сложная система подземных коммуникаций. Благодаря решительным действиям наших военнослужащих укрепрайон был взломан, — доложил Сергей Шойгу президенту.

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин во время доклада министра обороны РФ Сергея Шойгу (слева) о ходе СВО

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

По словам министра обороны, освобождение Марьинки, где каждый из 3 тыс. домов «представлял из себя хорошо укрепленную точку», позволило существенно отодвинуть линию боевого соприкосновения с ВФУ дальше на запад и более эффективно защищать Донецк от артиллерийских и ракетных ударов противника.

Президент поблагодарил Сергея Шойгу и всех военнослужащих, принимавших участие в освобождении города, за боевую работу и поручил представить всех отличившихся солдат и офицеров к государственным наградам.

— Здесь как минимум два положительных эффекта. Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника. И второе, взломав этот укрепрайон, который противник сооружал с 2014 года фактически, построил там значительное количество железобетонных укреплений, ходов сообщения, взломав этот укрепрайон, наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор, — сказал Владимир Путин.

По мнению военных экспертов, речи о полном разгроме ВФУ на донецком направлении пока не идет, однако освобождение Марьинки поможет российским войскам развить успех.

— Это опорный пункт, который укреплялся на протяжении восьми лет, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — И, честно говоря, возникали некоторые сомнения, что наши сумеют его взять. Но теперь оборона противника прорвана на тактическую глубину. Это означает, что можно проводить тактические операции — по окружению, деблокированию. Собственно, об этом президент сказал — что взятие этого опорного пункта позволяет в дальнейшем развивать успех.

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что Марьинку украинские военные называли неприступной крепостью наравне с Бахмутом, освобожденным в начале лета.

Солдаты ВФУ в городе Марьинка Донецкой области

Солдаты ВФУ в городе Марьинка Донецкой области

Фото: TASS/AP/Evgeniy Maloletka

— Марьинку штурмовали почти 10 лет, — напомнил он. — Но мы взяли, смогли. Психологическое и военное значение освобождения населенного пункта большое, но и преувеличивать его не надо. Сейчас создается угроза Угледару с севера. Дальше наши войска, думаю, будут плотно работать с Авдеевкой. После ее освобождения российской армии надо выходить к укрепленной линии Константиновка – Краматорск – Славянск. Это последний украинский рубеж в ДНР.

Владислав Шурыгин напомнил о том, что ВФУ из Марьинки безнаказанно расстреливали мирный Донецк из минометов. Но несмотря на освобождение населенного пункта, угроза ежедневных обстрелов для жителей столицы ДНР пока не устранена.

— Очевидно, освобождение Марьинки — это взлом существующей украинской оборонительной линии. Но в судьбе Донецка изменится пока не так много. Украинские войска перешли на более крупнокалиберные и дальнобойные западные артсистемы. Они будут доставать до города. Чтобы реально отодвинуть угрозу регулярных обстрелов, ВФУ надо отбросить на 50–60 км от города. Или даже на 100 км, к Днепру.

Из старшего лейтенанта — в майоры

Отдельных слов благодарности президента удостоился один из ключевых участников освобождения Марьинки, командир танкового батальона старший лейтенант Александр Трошин. Министр обороны доложил Владимиру Путину, что танкист-доброволец геройски воюет с самого начала специальной военной операции. Несмотря на то что Александр Трошин, выпускник Казанского танкового училища, был офицером запаса, он начал СВО с рядовой должности, а сегодня уже командует танковым батальоном на должности подполковника.

Сергей Шойгу предложил Верховному главнокомандующему присвоить Александру Трошину воинское звание майор, минуя капитанское звание. Такой указ, согласно законодательству, может издать только президент. Владимир Путин поддержал предложение министра.

танк ВС РФ

Танк ВС РФ

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

— Он заслужил. Он три раза горел в танке, имеет семь контузий, одно осколочное ранение. При поражении танков, своих танков он спасал экипаж, своих боевых товарищей, спасал технику, и у него это получалось. Воевал достойно. Он сам уничтожил пять танков и 23 бронемашины различного класса. <...> Он многократно возглавлял штурмовые группы, вышел и на решение той задачи, о которой вы сейчас докладывали. <...> Знаю, что Трошин подписал контракт на 10 лет. Он хочет быть профессиональным военным. У нас таких людей много, и их нужно поддержать, — заявил Владимир Путин.

Александр Трошин второй в современной истории офицер после Юрия Гагарина, в одночасье за свой геройский подвиг ставший из старшего лейтенанта майором, перескочив воинское звание капитана. Он уроженец Приморского края, выпускник Уссурийского суворовского училища и Казанского танкового училища. В 2022 году награжден золотой звездой Героя ДНР.

Справка «Известий»

В Марьинку война пришла 12 июля 2014 года, когда ВФУ впервые обстреляли жилые кварталы из артиллерии. В августе 2014 года украинские боевики захватили населенный пункт и создали там плацдарм для атак на Донецк. ВФУ превратили Марьинку в укрепрайон, включающий в себя бетонные блиндажи и подземные ходы сообщений, что дало возможность украинским боевикам скрытно перемещаться и долго оборонять поселок. Там же были создали две линии обороны с большим количеством артиллерии.

После начала СВО силы ДНР начали развивать свое наступление на этом направлении. К 1 апреля 2022 года они контролировали 35% города. 30 ноября глава республики сообщил, что городские бои продолжаются, населенный пункт практически полностью разрушен. К концу 2022 года Марьинка была освобождена уже на 80%, однако почти год потребовался российской армии, чтобы взломать многоэшелонированную систему укреплений ВФУ, разгромить укрепрайон и отбросить противника от Донецка.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир