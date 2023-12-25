Взяли и сделали: как освобождение Марьинки повлияет на ход СВО

Об освобождении Марьинки — одного из важнейших рубежей обороны ВФУ в Донецкой области — Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину в Санкт-Петербурге, после торжественной церемонии подъема Андреевского флага на ракетном фрегате «Адмирал Головко». За девять лет Вооруженные силы Украины превратили поселок в мощнейший укрепрайон с бункерами, подземными ходами, большим количеством артиллерии, которая постоянно обстреливала Донецк. Почему освобождение небольшого населенного пункта стоит отдельного доклада министра обороны Верховному главнокомандующему, какие перспективы оно открывает для российского наступления на этом направлении — в материале «Известий».

Рубеж взят

Доклад Сергея Шойгу прозвучал в ходе короткого совещания с президентом в командирской каюте нового фрегата. По словам министра обороны, Марьинку накануне полностью освободили от ВФУ подразделения 5-й бригады первого армейского корпуса и 150-й Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии.

— Сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка, это 5 км юго-западнее Донецка. За девять лет Вооруженные силы Украины сделали там мощнейший укрепрайон, который соединяли и подземные ходы , и фактически на каждой улице свои хорошо укрепленные и довольно хорошо защищенные от всех ударов как с воздуха, так и полевой артиллерии сооружения, долговременные огневые точки, сложная система подземных коммуникаций. Благодаря решительным действиям наших военнослужащих укрепрайон был взломан, — доложил Сергей Шойгу президенту.

Президент РФ Владимир Путин во время доклада министра обороны РФ Сергея Шойгу (слева) о ходе СВО Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

По словам министра обороны, освобождение Марьинки, где каждый из 3 тыс. домов «представлял из себя хорошо укрепленную точку», позволило существенно отодвинуть линию боевого соприкосновения с ВФУ дальше на запад и более эффективно защищать Донецк от артиллерийских и ракетных ударов противника.

Президент поблагодарил Сергея Шойгу и всех военнослужащих, принимавших участие в освобождении города, за боевую работу и поручил представить всех отличившихся солдат и офицеров к государственным наградам.

— Здесь как минимум два положительных эффекта. Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника. И второе, взломав этот укрепрайон, который противник сооружал с 2014 года фактически, построил там значительное количество железобетонных укреплений, ходов сообщения, взломав этот укрепрайон, наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор, — сказал Владимир Путин.

По мнению военных экспертов, речи о полном разгроме ВФУ на донецком направлении пока не идет, однако освобождение Марьинки поможет российским войскам развить успех.

— Это опорный пункт, который укреплялся на протяжении восьми лет, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — И, честно говоря, возникали некоторые сомнения, что наши сумеют его взять. Но теперь оборона противника прорвана на тактическую глубину. Это означает, что можно проводить тактические операции — по окружению, деблокированию. Собственно, об этом президент сказал — что взятие этого опорного пункта позволяет в дальнейшем развивать успех.

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что Марьинку украинские военные называли неприступной крепостью наравне с Бахмутом, освобожденным в начале лета.

Солдаты ВФУ в городе Марьинка Донецкой области Фото: TASS/AP/Evgeniy Maloletka

— Марьинку штурмовали почти 10 лет, — напомнил он. — Но мы взяли, смогли. Психологическое и военное значение освобождения населенного пункта большое, но и преувеличивать его не надо. Сейчас создается угроза Угледару с севера. Дальше наши войска, думаю, будут плотно работать с Авдеевкой. После ее освобождения российской армии надо выходить к укрепленной линии Константиновка – Краматорск – Славянск. Это последний украинский рубеж в ДНР.

Владислав Шурыгин напомнил о том, что ВФУ из Марьинки безнаказанно расстреливали мирный Донецк из минометов. Но несмотря на освобождение населенного пункта, угроза ежедневных обстрелов для жителей столицы ДНР пока не устранена.

— Очевидно, освобождение Марьинки — это взлом существующей украинской оборонительной линии. Но в судьбе Донецка изменится пока не так много. Украинские войска перешли на более крупнокалиберные и дальнобойные западные артсистемы. Они будут доставать до города. Чтобы реально отодвинуть угрозу регулярных обстрелов, ВФУ надо отбросить на 50–60 км от города. Или даже на 100 км, к Днепру.

Из старшего лейтенанта — в майоры

Отдельных слов благодарности президента удостоился один из ключевых участников освобождения Марьинки, командир танкового батальона старший лейтенант Александр Трошин. Министр обороны доложил Владимиру Путину, что т анкист-доброволец геройски воюет с самого начала специальной военной операции. Несмотря на то что Александр Трошин, выпускник Казанского танкового училища, был офицером запаса, он начал СВО с рядовой должности, а сегодня уже командует танковым батальоном на должности подполковника.

Сергей Шойгу предложил Верховному главнокомандующему присвоить Александру Трошину воинское звание майор, минуя капитанское звание. Такой указ, согласно законодательству, может издать только президент. Владимир Путин поддержал предложение министра.

Танк ВС РФ Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

— Он заслужил. Он три раза горел в танке, имеет семь контузий, одно осколочное ранение. При поражении танков, своих танков он спасал экипаж, своих боевых товарищей, спасал технику, и у него это получалось. Воевал достойно. Он сам уничтожил пять танков и 23 бронемашины различного класса. <...> Он многократно возглавлял штурмовые группы, вышел и на решение той задачи, о которой вы сейчас докладывали. <...> Знаю, что Трошин подписал контракт на 10 лет. Он хочет быть профессиональным военным. У нас таких людей много, и их нужно поддержать, — заявил Владимир Путин.

Александр Трошин второй в современной истории офицер после Юрия Гагарина, в одночасье за свой геройский подвиг ставший из старшего лейтенанта майором, перескочив воинское звание капитана. Он уроженец Приморского края, выпускник Уссурийского суворовского училища и Казанского танкового училища. В 2022 году награжден золотой звездой Героя ДНР.