Минздрав сообщил о 40 пострадавших при атаке дронов в Белгородской области

Из-за атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобили в Борисовском районе Белгородской области ранены 40 человек. Об этом 6 мая сообщил журналистам помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

«По оперативным данным, в результате атаки украинских националистов с применением дронов в Белгородской области 40 человек получили ранения, среди них трое детей. 30 из них, в том числе дети, госпитализированы, 10 получили медицинскую помощь амбулаторно. К сожалению, 6 человек погибли на месте», — сказал Кузнецов.

Раненым оказывают всю необходимую помощь, их лечащие врачи получают телемедицинские консультации от специалистов ведущих федеральных медицинских центров.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим при этом ударе.

Ранее 6 мая дроны ВСУ атаковали в Белгородской области две «Газели» и легковой автомобиль ГК «Агро-Белгорье», в которых на работу ехали сотрудники свинокомплекса. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что пострадавшие получили осколочные ранения, одного мужчину в тяжелом состоянии прооперировали.

Тогда же в Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что ведомство расследует удар дронов и найдет виновных в совершении этого преступления.

Ранее, 4 мая, глава региона сообщил, что в Белгороде произошел взрыв. Пострадали пять человек, повреждения получили 30 частных домов и 10 автомобилей. Пожарные потушили два очага возгорания.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.