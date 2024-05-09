В оперштабе Краснодарского края сообщили об атаках ВСУ на нефтебазу под Анапой

В селе Юровка под Анапой Вооруженные сил Украины (ВСУ) попытались атаковать нефтебазу беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), предварительно, пострадавших нет. Об этом 9 мая сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«В ночь со среды на четверг преступный киевский режим совершил попытку атаки гражданского объекта — нефтебазы в селе Юровка под Анапой с помощью беспилотных летательных аппаратов. По данным ЕДДС Анапы, около шести БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что в результате падения беспилотников начался пожар, повреждения получили несколько резервуаров. Для ликвидации возгорания были привлечены 62 специалиста и 20 единиц техники. Мэр Анапы Василий Швец лично курирует ликвидацию ЧС.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — добавили в оперштабе.

Ранее, 7 мая, корреспондент «Известий» сообщил, что в Луганске прогремели взрывы, в результате происшествия в промышленном районе города начался пожар. Глава ЛНР Леонид Пасечник уточнил, что украинская армия ударила по нефтяной базе в городе.

Позднее Пасечник сообщил, что в результате ударов ВСУ по Луганску, по предварительной информации, пострадало пять сотрудников нефтебазы. Он также уточнил, что данный удар, предположительно, осуществлен ракетами западного образца ATACMS. В результате взрывов были повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены, произошло возгорание газопровода высокого давления. Все пострадавшие были госпитализированы и находятся в состоянии средней степени тяжести.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.